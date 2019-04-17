Algoritma, Game of Thrones’ta tahta kimin oturacağını buldu
Tüm dünyada milyonlarca kişinin severek izlediği Game of Thrones’un altıncı sezonda ölen karakterlerini önceden bilen Alman öğrenciler, geliştirdikleri algoritma ile final sezonunda tahta kimin oturacağını tahmin etti.
MÜNİH Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri, finali tüm dünyada merakla beklenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde hangi karakterin zafere ulaşacağını tahmin eden bir algoritma geliştirdi. Algoritmaya göre Demir Taht’a oturan isim ‘Targaryen Hanesi’nden İsminin Birincisi, Büyük Çöl Deniz’in Khaleesi’si, Ejderhaların Annesi, Zincir Kıran Daenerys Fırtınadoğan’ olacak.
SANSA STARK’IN ÖLME İHTİMALİ YÜKSEK
İnternet üzerinde Game of Thrones ile ilgili verileri toplayıp ölüm vakalarını temel alarak geliştirilen algoritmaya göre sekizinci ve son sezon öncesinde Danenerys’in hayatta kalma şansı yüzde 99. Lannister Hanesi’nden Tyrion Lannister’ın hayatta kalma şansı ise yüzde 97 olarak ölçüldü. Dizinin en sevilen karakterlerinden “Kuzey’deki Kral” Jon Snow’un ölme ihtimali ise yüzde 12 olarak kaydedildi. Stark Hanesi’nin büyük kızı Sansa Stark’ın ise final sezonda ölme ihtimali yüzde 73 olarak kaydedildi.
JON SNOW’UN DİRİLECEĞİNİ BİLMİŞLERDİ
İki yıl önce öğrenciler altıncı sezondaki ölüm vakalarını önceden tahmin etmişti.
Geliştirilen algoritma 2016’da altıncı sezonun başında Jon Snow’un yeniden dirileceğini başarılı bir biçimde tahmin etmiş ancak Daenerys Targaryen’in öleceği tahmininde yanılmıştı. Enformatikçilere göre ise Daenerys şu anda Game of Thrones’ta uğruna mücadele edilen Demir Taht’a en yakın isim.
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