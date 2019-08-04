‘Alan Kurdi’ye Malta’dan izin
Malta Başbakanı Joseph Muscat, Akdeniz’de 40 göçmeni kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye’a ait ‘Alan Kurdi’ gemisine Malta’ya giriş izni verdiklerini açıkladı.
BAŞBAKAN Muscat, hafta ortasında Libya açıklarında 40 düzensiz göçmeni kurtaran ve İtalya’nın kara sularına giriş izni vermediği ‘Alan Kurdi’ gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’nın talebi doğrultusunda Malta, Alman gemisi ‘Alan Kurdi’deki 40 göçmenin limana girmesine izin verecek. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu kişilerin tamamının AB üyesi ülkeler arasında dağıtımını ayarladı. Hiçbir göçmen Malta’da kalmayacak” ifadelerini kullandı.
İTALYA YASAKLAMIŞTI
Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Eye’a ait ‘Alan Kurdi’ gemisi, 31 Temmuz Çarşamba günü Libya’nın 30 mil açığında 3’ü çocuk, biri hamile 2’si kadın 40 göçmeni kurtarmıştı. Alman sivil toplum kuruluşu, güvenli olmadığı gerekçesiyle Trablus Limanı’na gitmeyi kabul etmemiş ve istikametini İtalya’nın Lampedusa Adası’na çevirmişti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Lampedusa’ya doğru yaklaşmakta olan geminin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararı imzalamıştı.
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