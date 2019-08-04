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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
04.08.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

‘Alan Kurdi’ye Malta’dan izin

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‘Alan Kurdi’ye Malta’dan izin

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Akdeniz’de 40 göçmeni kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye’a ait ‘Alan Kurdi’ gemisine Malta’ya giriş izni verdiklerini açıkladı.

BAŞBAKAN Muscat, hafta ortasında Libya açıklarında 40 düzensiz göçmeni kurtaran ve İtalya’nın kara sularına giriş izni vermediği ‘Alan Kurdi’ gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’nın talebi doğrultusunda Malta, Alman gemisi ‘Alan Kurdi’deki 40 göçmenin limana girmesine izin verecek. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu kişilerin tamamının AB üyesi ülkeler arasında dağıtımını ayarladı. Hiçbir göçmen Malta’da kalmayacak” ifadelerini kullandı.

‘Alan Kurdi’ye Malta’dan izin

İTALYA YASAKLAMIŞTI
Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Eye’a ait ‘Alan Kurdi’ gemisi, 31 Temmuz Çarşamba günü Libya’nın 30 mil açığında 3’ü çocuk, biri hamile 2’si kadın 40 göçmeni kurtarmıştı. Alman sivil toplum kuruluşu, güvenli olmadığı gerekçesiyle Trablus Limanı’na gitmeyi kabul etmemiş ve istikametini İtalya’nın Lampedusa Adası’na çevirmişti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Lampedusa’ya doğru yaklaşmakta olan geminin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararı imzalamıştı.

‘Alan Kurdi’ye Malta’dan izin

 

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