Aktivistler en büyük eyleme hazırlanıyor! Berlin, Londra, Paris...
İklim aktivistleri, yarın, başka Berlin olmak üzere Paris, Londra, Madrid, Amsterdam, New York gibi büyük kentlerde trafiği ‘felç etme’ eylemine hazırlanıyor.
KENDİLERİNE ‘Extinction Rebellion’ (Soy Tükenmesine Karşı İsyan) adını veren iklim aktivistleri, bugüne kadarki en büyük eylemlerine hazırlanıyor. Berlin’de başbakanlık binası önünde kamp kuran aktivistler, yarından itibaren ana caddelerde eylem yaparak günlük trafik akışını felce uğratacak. Eylemlerini barışçıl yapacaklarını açıklayan grup, “Biz, bizim yaşam temelimizi bozan, günlük işleyişi bozmak istiyoruz” dediler. Ulusal hükümetleri iklim değişikliğine karşı derhal olağanüstü hal ilan etmeye çağıran eylemciler, hükümetler buna olumlu karşılık verene kadar eylemlerini sürdüreceklerini, Paris, Londra, Amsterdam, Madrid, New York, Buenos Aires gibi büyük kentlerde bir hafta boyunca eylem yapacaklarını duyurdu.
Berlin’de hafta sonu başbakanlık binası önüne kurulan kampa binlerce eylemci geldi. Eylemciler, 2025 yılına kadar karbondioksit salınımının sıfıra indirilmesini talep ediyor.
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