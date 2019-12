Akrobat ikizler dünyayı kasıp kavuruyor!

Teagan ve Samantha Rybka, sosyal medya'da 2013 yılında Avustralya'da yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı. İkiz kardeşler hem izleyicileri hem de jüri üyelerini kendilerine hayran bırakmayı başarmıştı. Her ne kadar yarışmayı kazanamasalar da, yine ünlü olmayı ve insanların gönlünde taht kurmayı başardılar. Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan 23 yaşındaki ikiz kardeşler, yarışmadan sonra dünyanın dört bir yanında tanınmaya başladı.

Teagan ve Samantha'nın yarışmadaki gösterisi, YouTube'da 19 milyondan fazla izlendi. İkizlerin kendi hayran kitlesi oluşmaya başlamıştı bile. Hal böyle olunca Teagan ve Samantha, yapımcıların da tavsiyesine uyarak, Instagram hesaplarında fotoğraflar paylaşmaya başladı. İkizlerin şu anda YouTube kanalında 6 milyon takipçileri var. Bu sayı Tiktok'ta ise 8 milyonun üzerinde. Böyle bir başarıyı beklemediklerini söyleyen ikizlerin Instagram'daki takipçi sayısı da 1 milyona dayandı. Çıktıkları seyahatlerden ya da günlük hayatlarından paylaşımlar yapan ikizler, şöhretlerinin tüm dünyaya ulaşmasında bu paylaşımların etkisi olduğuna inanıyor. Teagan, "Hayatımızda 11 beğeniyi ancak aldığımız bir dönem vardı. Ancak bir anda bu sayı binlere hatta on binlere ulaştı. Bu noktaya nasıl bu kadar hızlı geldiğimizi anlayamadık bile" diyor. Akrobat ikizler şu anda şarkı söylüyor, dans ediyor, dünyayı geziyor ve maceralarını tüm dünyayla paylaşıyor. Ancak onlar her zaman bu kadar şanslı olmamıştı. Teagan henüz 15 yaşındayken çektirdiği bir rötgen sonrasında dünya başına yıkıldı. Bacağında bir tümör olduğu ortaya çıkan genç kızın, hayatının sonuna dek dans edemeyebileceği söylenmişti. Kötü haber, genç kızın antrenman sırasında bacağında şiddetli bir ağrı hissetmesiyle ortaya çıkmıştı. Önceleri ağrının önemsiz bir incinme nedeniyle olduğunu düşünen Teagan, bacağını kendiliğinden iyileşmesini beklemiş. Ancak ağrı geçmeyip daha da şiddetlenince doktora gitmekten başka çare kalmamış. İlk gittikleri doktor genç kıza dansı bırakmasını söylemiş ancak başka bir doktora daha görünüp ikinci bir fikir alan Teagan, antrenmanları hafifletmenin yeteceğini öğrenince rahatlamış. Bacağındaki anevrizmal kemik kistinin alınması için operasyon geçiren Teagan, iki ay boyunca koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kalmış. Daha sonra sıkı bir çalışma temposuyla eski formuna kavuşan Teagan ve Samantha için başarıya giden yol düzenli ve sağlıklı bir hayattan geçiyor. Bu da ikizlerin her gün altı saat boyunca spor ve prova yapması anlamına geliyor. Ancak ikisi de hayallerindeki yaşantıya kavuştukları için bu çabaya değdiğini söylüyor.