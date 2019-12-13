Akli dengesi bozuk kadın aracını Müslüman mezarlığına sürdü

ALMANYA’nın Nürnberg kentinde, bir kadın sürücü, sabaha karşı aracıyla girdiği, Güney Mezarlığı’ndaki Müslümanlara ait mezarların üzerinden geçerek kabirlere zarar verdi. Bazı mezarların taşları devrildi, çiçekler kökünden söküldü ve mezar üzerindeki fotoğraflar zarar gördü. Basın Sözcüsü Wolfgang Prehl yaptığı açıklamada, Müslümanlara ait mezarlara zarar veren kadının piskolojik sorunları olduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

BAŞKONSOLOSLUKTAN UYARI

Olayı öğrenen Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Emniyet ve mezarlık idaresini güvenlik önlemlerini artırmaları için uyardıklarını ifade etti. Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly de üzüntülerini dile getirdi. Mezarlık idaresi, zarar gören mezarlar için yakınlarıyla temasa geçti.