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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
13.12.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Akli dengesi bozuk kadın aracını Müslüman mezarlığına sürdü

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Akli dengesi bozuk kadın aracını Müslüman mezarlığına sürdü

Akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılan 54 yaşındaki kadın sürücü, aracını Müslümanlara ait mezarlığa sürdü. Birçok mezar zarar gördü. 

Akli dengesi bozuk kadın aracını Müslüman mezarlığına sürdüALMANYA’nın Nürnberg kentinde, bir kadın sürücü, sabaha karşı aracıyla girdiği, Güney Mezarlığı’ndaki Müslümanlara ait mezarların üzerinden geçerek kabirlere zarar verdi. Bazı mezarların taşları devrildi, çiçekler kökünden söküldü ve mezar üzerindeki fotoğraflar zarar gördü. Basın Sözcüsü Wolfgang Prehl yaptığı açıklamada, Müslümanlara ait mezarlara zarar veren kadının piskolojik sorunları olduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

BAŞKONSOLOSLUKTAN UYARI
Olayı öğrenen Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Emniyet ve mezarlık idaresini güvenlik önlemlerini artırmaları için uyardıklarını ifade etti. Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly de üzüntülerini dile getirdi. Mezarlık idaresi, zarar gören mezarlar için yakınlarıyla temasa geçti.

Akli dengesi bozuk kadın aracını Müslüman mezarlığına sürdü

 

 

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