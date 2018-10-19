‘Ahlat Ağacı’ Londra’da seyirciyle buluştu
Nuri Bige Ceylan’ın yönettiği ‘Ahlat Ağacı’ filmi, Londra Film Festivali kapsamında gösterildi. Bu yıl 62’ncisi düzenlenen festivale, Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş ve Nuri Bilge Ceylan da katıldı.
EDEBİYATI çok seven Sinan isimli genç bir yazar adayının uzun yıllar sonra Anadolu’da doğduğu köye dönüp kitabının basımı için para biriktirmeye çalışırken babasının borçlarıyla yüzleşmesini konu alan ‘Ahlat Ağacı’, gösterim sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.
Başrollerini Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Murat Cemcir’in paylaştığı filmin gösteriminden sonra gerçekleşen soru cevap kısmının moderatörlüğünü Londra Film Festivali danışmanlarından Geoff Andrew yaptı.
Seyircilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Nuri Bilge Ceyalan, filmin konusunu gerçek hayattan seçtiğini, ‘Veysel’ karakterini canlandıran Akın Aksu ve Aksu’nun babasının hikayesini ele aldığını belirtti. Ceylan, hikayenin yer yer kendi çocukluğu ve babasından izler taşıdığını da söyledi.
Ceylan, eski filmlerine kıyasla sıklıkla yoğun fikir yüklü diyaloglara yer vermesinin nedenini soran bir izleyiciye ise, bu tarz diyalogların seyirciler tarafından nasıl karşılanacağını görmek istediğini belirtti.
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