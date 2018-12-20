AfD’li iki vekile meclis toplantısı yasağı
Baden Württemberg Eyalet Meclisi’nde olay çıkaran ve Meclis Başkanı Muhterem Aras tarafından polis zoruyla oturumdan atılan AfD’li Stefgan Raeplle ile yine aynı oturumda meclis başkanına hakaret eden Wolfgang Gedeon’a oturumlara katılmama cezası verildi.
MECLİS disiplin kurulu, her iki milletvekilinin ocak ayı sonuna kadar yapılacak meclis toplantılarına katılmasını yasakladı. Baden Württemberg Eyalet Meclis Başkanı Muhterem Aras’ın uyarılarını dikkate almayan ve meclisten çıkmayan Raepple, polis zoruyla meclis dışına atılmıştı.
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