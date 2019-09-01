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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
01.09.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Adaylık başvuru süresi bu akşam sona eriyor

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Adaylık başvuru süresi bu akşam sona eriyor

SOSYAL Demokrat Parti (SPD) genel başkanlığı için adaylık başvuru süresi bugün akşam sona eriyor.

SPD’de aralık ayında yapılacak genel kurulda yeni genel başkan seçilecek. Parti yönetimi aldığı kararla, genel kurulda aday olacakların en son 1 Eylül akşamına kadar başvurmalarını şart koşmuştu. SPD genel başkanlığı için şimdiye kadar sekizi kadın, toplam 21 aday başvuru yaptı. Adayların seçime katılabilmeleri için en az beş teşkilat veya bir eyalet teşkilatının desteğini alması gerekiyor.
Genel kurulda bu kez bir değil, iki genel başkan seçilecek. Böylece SPD de tıpkı Yeşiller ve Sol Parti gibi eş genel başkanla yönetilecek. Şimdiye kadar çıkan adaylar arasında Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz da bulunuyor. Scholz, adaylar arasında en tanınan ve en güçlü isim olarak öne çıkıyor. SPD genel başkanlık koltuğu, haziran başında Andrea Nahles’in, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası genel başkanlıktan istifa etmesiyle boşalmıştı.

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