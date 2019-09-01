Adaylık başvuru süresi bu akşam sona eriyor
SOSYAL Demokrat Parti (SPD) genel başkanlığı için adaylık başvuru süresi bugün akşam sona eriyor.
SPD’de aralık ayında yapılacak genel kurulda yeni genel başkan seçilecek. Parti yönetimi aldığı kararla, genel kurulda aday olacakların en son 1 Eylül akşamına kadar başvurmalarını şart koşmuştu. SPD genel başkanlığı için şimdiye kadar sekizi kadın, toplam 21 aday başvuru yaptı. Adayların seçime katılabilmeleri için en az beş teşkilat veya bir eyalet teşkilatının desteğini alması gerekiyor.
Genel kurulda bu kez bir değil, iki genel başkan seçilecek. Böylece SPD de tıpkı Yeşiller ve Sol Parti gibi eş genel başkanla yönetilecek. Şimdiye kadar çıkan adaylar arasında Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz da bulunuyor. Scholz, adaylar arasında en tanınan ve en güçlü isim olarak öne çıkıyor. SPD genel başkanlık koltuğu, haziran başında Andrea Nahles’in, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası genel başkanlıktan istifa etmesiyle boşalmıştı.
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