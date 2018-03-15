Adanalı Badan’dan İtalyan usulü etçi

AÇILIŞA, Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Stefan Ziegler, CDU Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dr. Bernadette Weyland, Belediye Meclisi Üyesi Verana David ile Akbank AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Almanya Merkez Bankası Danışma Kurulu Üyesi Banu Ejder Özcan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Mehmet Badan’la birlikte restoranın açılış kurdelesini kesen Stefan Ziegler, bir zamanlar uyuşturucu merkezi olarak anılan Ana Gar bölgesinin hızla değişime uğradığını söyledi. Değişimin önce suç unsurlarının bölgeden çıkarılması, evlerin çok değerli konutlara dönüşmesiyle başladığını belirten Ziegler, şunları söyledi: “Yeni taşınanlar aradıkları restoranı nihayet buldu. Yeni restoran kent merkezine büyük değer kattı. Mehmet Badan, Frankfurt’u çok iyi tanıyan biri. Bu değerli çalışmasını alkışlıyoruz. Belediyemiz bölgedeki değişimi hızlandıracak. Bol kazançlar diliyorum.”

FUARA VE BÖLGEYE ÇOK YAKIN

Eski bir banka şubesini sekiz ay içinde lüks bir restorana dönüştürdüklerini belirten Mehmet Badan ise, şöyle konuştu: “Hislerimize güvenerek yeni iş yerimizi bu bölgede açmaya karar verdik. Dekorasyonda özel çizimler ve kaliteli ürünler kullandık. Fuara ve bankalara çok yakın. Bölgede otuzdan fazla otel bulunuyor. Ana Gar’ın hemen yanında. Çok riskli bir işe başladığımızı düşünmüyorum.”

Çocukları Selana ve Emre ile birlikte eşine destek olan Serap Badan ise, “Her yeni açılışta kaygılar oluyor. Fakat işinizi çok severseniz, bütün zorlukların üstesinden gelirsiniz” dedi.

Mehmet Badan’ın, kent merkezinde Amerikan usulü iki et restoranı daha var.

Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Stefan Ziegler, açılışa katılarak Badan ailesine destek verdi.