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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraf: AFP
10.02.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Barley: ‘Çocuklara dönüşümlü bakılmalı’

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Adalet Bakanı Barley: ‘Çocuklara dönüşümlü bakılmalı’

SPD’li Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, boşanan çiftlerin, çocukların velayetini ortak almalarından yana olduğunu açıkladı.

50 yaşındaki iki çocuk annesi Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, eşiyle ayrıldıktan sonra çocukların velayetini ortak aldıklarını söyledi. Boşandığında bir oğlunun 2, diğerinin ise 9 yaşında olduğunu belirten Barley, “Çocukların babalarına ihtiyacı olduğunun farkındaydım. Çocuklarıma babalarının vereceklerini ben veremezdim. Eski eşimle birlikte değişmeli olarak çocukların bakımını üstlendik. Boşandıktan sonra iki ayrı evde yaşamaya başladık. Çocuklar bir hafta bende bir hafta babada kalıyordu. Her iki evde de çocukların odaları vardı. Ne zamanki SPD Genel Sekreteri seçildim, o zaman biraz zorlandık” dedi.

CDU/CSU VE FDP’DEN DESTEK
Almanya’da boşanan çiftlerin çocuklarının anne ve babada değişmeli olarak kalmasını sağlayan yasa bulunmuyor. Boşananlar kendi aralarında anlaşarak bu şekilde çocuklarına bakabiliyor. Ancak Avrupa’da bazı ülkelerde boşanan çiftlerin çocuklarına değişmeli olarak bakmasını sağlayan yasalar var. Barley’in savunduğu modelin Almanya’da da yasallaşması için diğer partilerin adalet sözcüleri de destek verdi. FDP Sözcüsü Daniel Föst ve CDU/CSU Sözcüsü Marcus Weinberg de çocukların hem anneye hem de babaya ihtiyacı olduğunu belirterek dönüşümlü bakıma destek çıktı. Almanya’da 2017’de 153 bin 501 çift boşandı. 2017’de anne babası boşanan küçük yaştaki çocukların sayısı ise 76 bin 869.

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