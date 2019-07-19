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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
19.07.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

AB’nin yeni patronu kaçak göçle sert mücadele istedi

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AB’nin yeni patronu kaçak göçle sert mücadele istedi

Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, göreve başlamadan önce mülteci sorunu, kaçak göç ve Doğu Avrupa ülkelerindeki hukuk devleti açıkları konusunda nasıl politika izleyeceğini anlattı.

BİLD’e konuşan Ursula von der Leyen, AB üyesi ülkelerin mülteci alımını belirleyen ve mültecilerin ilk ayak bastığı Avrupa ülkesinde kalmasını öngören Dublin sözleşmesini, Akdeniz ülkeleri yararına değiştirmek istediğini söyledi. Dublin sözleşmesindeki hatalı yapıya dikkat çeken von der Leyen, “Ben bir mültecinin ilk ayak bastığı Avrupa ülkesinde kalmasını şart koşan Dublin sözleşmesini bir türlü anlayamadım. Mülteci göçü ya karayolu ya da deniz yolu üzerinden geliyor. Biz dış sınırlarımızda istikrarı, haritadaki konumları nedeniyle çok büyük yük altında olan üye ülkelere yeterli yardım yaparsak sağlayabiliriz” dedi. AB sınırlarının çok daha sıkı kontrol altına alınmasını, kaçak göçe karşı daha sert mücadele edilmesi gerektiğini de kaydeden von der Leyen, mülteci göçünün önüne geçebilmek için, göç veren ülkelere yatırım yapmak, terör ve yoksullukla mücadele etmek gerektiğini söyledi.

AB’nin yeni patronu kaçak göçle sert mücadele istedi

KİMSE MÜKEMMEL DEĞİL
Kasım ayında göreve başlayacak olan von der Leyen, Polonya, Macaristan gibi Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde hukuk devleti açığıyla ilgili ise anlayış gerektiğini belirterek “Kimse mükemmel değil” dedi. AB Komisyonu Polonya’da yargı bağımsızlığını tehlikede görüyor. Bu tartışmaların sert yürütülmesine karşı uyarılarda bulunan von der Leyen, “Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde tam kabul edilmedikleri duygusu hakim. Tartışmayı şimdi olduğu gibi sert şekilde sürdürmeye devam edersek, bu ülkeler ve insanların sanki her şeyi eleştiriyormuş düşüncesine kapılmasını sağlarız” dedi

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