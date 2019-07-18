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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
18.07.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

AB’den Türkiye’deki mültecilere 1 milyar 410 milyon Euro

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AB’den Türkiye’deki mültecilere 1 milyar 410 milyon Euro

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’deki mülteciler için 1 milyar 410 milyon Euro tutarında özel tedbiri kabul etti. AB’den yapılan açıklamada “Bugün bu tedbirin onaylanması, dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’ye destek taahhüdümüzün ifadesidir” denildi.

AVRUPA Birliği Komisyonu, sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında Türkiye’deki mültecilere destek olmak üzere 1 milyar 410 milyon Euro tutarında özel tedbiri kabul etti. Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’nın (FRIT) ikinci dilimi kapsamında hayata geçirilecek ‘özel tedbir’in, mülteciler ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarına karşılık verilmesinde Türkiye’ye sağlanan AB desteğinin devamını sağlayacağı açıklandı. Tedbir ile FRIT kapsamındaki 6 milyar Euro’nun toplam 5.6 milyar Euro’luk kısmının tahsis edildiği, kalan kısmının da yaz aylarında tahsis edileceği belirtildi.

TÜRKİYE’YE DESTEK TAAHHÜDÜMÜZÜN İFADESİ
Yeni destek paketi kapsamında sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında dört proje hayata geçirilecek. Söz konusu paket aynı zamanda insani yardımdan kalkınma desteği yaklaşımına geçişi yansıtacak. Tedbir, bakanlıklara sağlanacak doğrudan hibeler ile diğer ortaklarla yapılacak katkı anlaşmaları yoluyla uygulanacak. Bu kapsamda sözleşmelerin en geç 2020 sonunda imzalanması ve en geç 2020 ortasında tamamlanması gerekiyor.
Paketin kabul edilmesi vesilesiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Bu finansman kararıyla AB, taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiğini göstermektedir. Bugün bu tedbirin onaylanması, dünyada en fazla sayıdaki mülteciye ev sahipliği yapma çabalarında Türkiye’ye destek olma taahhüdümüzün ifadesidir” dedi.

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