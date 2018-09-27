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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
27.09.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

AB’den Ryanair’e uyarı: Burası orman değil

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AB’den Ryanair’e uyarı: Burası orman değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ryanair havayolu şirketine, çalışanların sözleşmeleri konusunda birlik kurallarına uygun davranma uyarısında bulundu.

AB Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden Sorumlu Üye Marianne Thyssen, merkezi İrlanda’da bulunan uluslararası havayolu şirketi Ryanair’in Üst Yöneticisi Michael O’Leary ile Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı. 

Toplantıda, havayolu şirketiyle iş hukuku konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ele alındığını belirten Thyssen, “Kabin görevlilerinin çalışma sözleşmeleri hakkındaki AB kuralları açıktır. Burada uygulanacak kuralları uçağın bayrağı değil, çalışanların sabah kalktığı ve akşam döndüğü yer belirler” dedi.
Thyssen, Ryanair’e veya şirketin düşük maliyetli iş modeline karşı olmadığına işaret ederek “AB hukukuna uygun davranılması, işçilerin müzakere etmesi gereken veya ülkeden ülkeye farklı davranılabilecek bir konu değildir” diye konuştu.

‘RYANAIR SORUMLU DAVRANMALI’
Ryanair’in ‘sorumlu’ davranması gerektiğini belirten Thyssen, AB iç pazarının bir ‘orman’ olmadığını, işgücü hareketliliği ve işçi haklarıyla ilgili açık kuralları bulunduğunu anımsattı.
Ryanair, çalışanlarının önemli bir kısmını İrlanda hukukuna göre hazırlanmış iş sözleşmeleriyle istihdam ediyor. Bu durum AB üyesi ülkelerde bulunan çeşitli sendikalarca rahatsızlıkla karşılanıyor.

CUMA GÜNÜ YENİDEN GREV VAR
Ryanair’in Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya’daki kabin görevlileri cuma günü yeniden greve gitmeyi planlıyor.
Ryanair’de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya’da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti. Ağustos ayında da çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda’da eş zamanlı grev yapmıştı.
Avrupa’nın 86 havalimanında faaliyet gösteren Ryanair, yılda yaklaşık 130 milyon yolcu taşıyor.

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