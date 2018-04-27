AB'den Macaristan'a '7. madde' baskısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAB'den Macaristan'a '7. madde' baskısı
GeriAvrupa AB'den Macaristan'a '7. madde' baskısı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Image
27.04.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

AB'den Macaristan'a '7. madde' baskısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB'den Macaristan'a '7. madde' baskısı

Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE), Macaristan’ın ‘hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği’ gerekçesiyle hazırladığı taslağı ele aldı.

AP Yeşiller Partisi milletvekili Hollanda kökenli Judith Sargentini’nin hazırladığı taslağa göre, Macaristan’ın, AB’nin demokratik değerlerinin ihlal edilmesi konusunda ciddi bir risk oluşturduğu bildirildi. Sargentini, AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Macaristan oturumunda yaptığı açıklamada, Macaristan hakkında hazırlanan raporun Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) yanı sıra uluslararası mahkemelerinin verdiği kararlara dayandığını belirtti.

‘AB HAREKETE GEÇMELİ’
AB hukukunun Macaristan’da nasıl uygulandığını ve hükümetin Macar halkına muamelesini de gözlemlediklerini vurgulayan Sargentini, “Sonuç olarak AB, Macaristan’a karşı harekete geçmelidir” dedi. Macaristan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) de içinde bulunduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) milletvekili Roberta Metsola da Macaristan’da yapılan hukuksal düzenlemelerle, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının ciddi bir şekilde kısıtlandığını, bilimsel özgürlüğün tehlike altına girdiğini, tüm bunların AB değerlerine ters olduğunu ifade etti.

‘NİTELİKLİ YALAN KOLEKSİYONU’
Oturumda söz alan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, taslağın gerçekleri dikkate almadığını öne sürerek, “Taslak, nitelikli yalanlar koleksiyonu” diye konuştu. Macaristan’da basının birçok Batı Avrupa ülkelerine göre daha özgür olduğunu iddia eden Szijjarto, ülkede 65 bin sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermesine karşın sadece yurt dışından ciddi yardım alıp, siyasi rol üstlenen sivil toplum kuruluşlarının Macaristan’ı şikayet ettiğini savundu.

İŞLETİLMESİ MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR
AP Komitesindeki taslak metnin haziran ayında kabul edilmesi halinde AP Genel Kurulunda oylanması gerekiyor.
Bununla birlikte, karar tasarısının genel kurulda kabul edilmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü, 751 üyeli parlamentonun en çok koltuğa sahip grubu Avrupa Halk Partisi (EPP). Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın partisi de EPP bünyesinde.
Tasarı, AP’de kabul edilse bile AB Konseyi’ndeki oylamada Polonya’nın ret oyu vermesi öngörülüyor. Bu durumda da 7. madde işletilemiyor.

AB’NİN 7. MADDESİ
AB Antlaşması’na dahil edilen 7. maddenin işletilmesi durumunda, üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor. Ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.
Bu maddenin uygulanabilmesi için Macaristan hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor. AB, Macaristan bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma girişiminde bulunsa bile Macaristan’ın yakın müttefiki olan Polonya’nın bunu engelleme ihtimali bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yurt dışında seçim, 7 Haziran’da başlayacak

Zschaepe’nin avukatları: En fazla 10 yıl!

Ezanın cami dışında duyulmasından rahatsız oldu!

Festi Ramazan şenliğine iptal şoku