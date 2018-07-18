AB’de her yıl 250 bin çocuk kayboluyor
Avrupa Birliği ülkelerinde her iki dakikada bir çocuğun, her yıl 250 bin çocuğun kaybolduğu açıklandı. Missing Children Europe (Avrupa’nın Kayıp Çocukları) tarafından yapılan açıklamada, kayıp sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen, Avrupa’da farklı veri toplama metotlarının bulunması sebebiyle bu çocukların niçin kayboldukları, kaybolduklarında başlarına neler geldiği konusunda kapsamlı bilginin toplanmasının zor olduğu belirtildi.
MISSING Children Europe’un kayıp çocuklar konusunda Avrupa’nın 32 ülkesinde ‘116000’ numaralı kayıp çocuk telefon hattından yapılan görüşmelerle toplandığı kaydedildi. Toplanan verilerin Avrupa’da kaybolan çocuklarla ilgili olarak kayıp çocukların yaşı, kaybolma sebepleri, bulunan çocukların sayısı yıllık rapor halinde yayımlanıyor. 2017’de Avrupa kaybolan çocukların yüzde 46’sının bulunduğu, bu oranın 2016’ya göre yüzde 4’lük bir artış gösterdiği belirtildi. Kaybolan her yüz çocuktan birinin cesedinin bulunduğu kaydedildi. Ölümlerin çoğunun evden kaçan çocuklar arasında olduğuna dikkat çekildi.
2017’DE 10 BİN MÜLTECİ ÇOCUK KAYBOLDU
Avrupa’da geçen yıl kaybolan 10 bin mülteci çocuğundan haber yok. Avrupa’da ülkelerin karışık mülteci hesaplamaları sebebiyle kaç çocuğun kayıp olduğu konusunda da kesin bir bilgi olmadığı kaydedildi. Kayıp mülteci çocukların sokaklarda ve otobüs duraklarında isimleri ve resimleri de yayımlanmıyor. Çoğu durumda polisin kayıp mülteci çocukları bulma teşebbüsünde bulunmadığı da kaydedildi.
Avrupa’da bir sivil toplum kuruluşu olan ‘Kayıp Çocuklar Teşkilatı’, geçen yıl Avrupa’ya yanlarında büyükleri olmadan gelen çoğu Suriyeli ve Afganistanlı olan 63 bin 300 mülteci çocuğundan en az 10 binin kayıp olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği Güvenlik Birimi de aynı rakamı açıkladı.
AKIBETİ BELLİ DEĞİL
Avrupa Birliğinin ortak güvenlik kuruluşu olan Europol (Avrupa Polisi) bu kaybın gerçek mi yoksa Avrupa ülkeleri üyeleri arasındaki bürokratik karmaşadan mı kaynaklandığını bilmediğini kabul etti. Böyle olsa bile kayıpların, özellikle mülteci çocuklarının insan kaçakçıları, fuhuş ve dilendirme mafyaları ve köle işçi olarak çalıştırılmaya maruz kalabilecekleri belirtildi.
Europol’da yönetici durumunda bulunan Brian Donald, Avrupa genelinde mevcut suç örgütü ağlarının küçük yaştaki çocukları hedef almasına karşı uyardı. Brian Donald, bu küçük yaştaki mülteci çocuklarının bir kısmının ailelerini bulduğunu söyledi.
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