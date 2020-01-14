AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yemin etti

VON der Leyen yemin töreninde yaptığı konuşmada, dünyadaki hiçbir yerin Avrupa Birliği’nde olduğu kadar şaşırtıcı hak ve özgürlüklere sahip olmadığını vurguladı. Temel Haklar Şartı, Avrupa halkları arasında daha yakın bir birlik oluşturmak için ortak değerlere dayalı barışçı bir geleceği paylaşmayı hedefliyor. Her üyenin kendi dilinde ettiği yemin, Komisyon üyelerinin ulusal hükümetlerden bağımsız olarak çalışacaklarına dair bir güvence özelliği taşıyor.

Almanya’nın eski savunma bakanı olan Hıristiyan Demokrat politikacı Ursula von der Leyen, 1 Aralık’ta Jean-Claude Juncker’den Komisyon Başkanlığı görevini devralmıştı. Von der Leyen, iklim koruma ve yatırım planlarıyla ilgili de kamuoyunu ayrıntılı olarak bilgilendirecek.