8 gollü maçta Erling Haaland şov!

BUNDESLIGA'nın 2019-2020 Sezonu'nun ikinci yarısı bol gollü başladı. Lider RB Leipzig, ligin yeni takımı Union'u sahasında 3-1 yendi. 10. dakikada 1-0 yenik duruma düşen lider, maçta üç puanı ikinci yarıda attığı üç golle hanesine yazdırdı: 3-1. RB Leipzig bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı. Wolfsburg'da bu sezon forma giyemeyen Yunus Mallı, cuma günü Union Berlin ile kiralık sözleşme imzaladı. Milli futbolcu cumartesi ise maç kadrosuna alındı. Yunus maçın 71. dakikasında oyuna girdi.





DORTMUND'U NORVEÇ'Lİ KURTARDI

Ligin en çok gol atan takımlarında Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi. Maçta Augsburg peş peşe bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Brand 46. dakikada Dortmund'un ilk golünü attı, skoru 2-1 yaptı. 49. dakikada evsahibi 3-1'lik skoru yakaladı. Dortmund Teknik Direktörü Lucian Favre 56. dakikada Norveç'li 19 yaşındaki Haaland'ı oyuna alarak önemli bir hamle yaptı. Genç futbolcu 59. dakikada Bundesliga'daki ilk golünü attı: 3-2. 61. dakikada bu kez Sancho skoru 3-3 yapan gole imzasını koydu. 70 ve 79. dakikalarda sahneye çıkan Haaland, iki gol daha atınca Dortmund 5-3 öne geçti. Haaland böylece ilk Bundesliga maçında üç gol atma başarısı gösterdi. Maçı 5-3 kazanan Dortmund, galibiyeti getiren gollere imza koyan Haaland'ı ocak ayının başında 20 milyon Euro bedelle renklerine bağlamıştı.

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, ilk maçında hat-trick yapan Erling Haaland'ın daha iyi bir başlangıç yapamayacağını söyledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre "Oyuna girdiği andan itibaren güçlü yanlarını göstermeyi başardı. Attığı üç gol ise tek kelimeyle inanılmazdı. Hatlar arasındaki hareketleri bize hücum anlamında yepyeni bir boyut kazandırdı. Gelişmeye açık büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Haaland'ın 24 Ocak Cuma günü oynanacak Köln maçında ilk 11'de yer alıp almayacağı sorulan Favre "Bütün oyuncular her zaman oynamaya hazır olduklarını söylerler ama geçtiğimiz Aralık ayında sakatlığı sebebiyle antrenman yapamadı. Augsburg karşısında 90 dakika oynamaya hazır değildi. Cuma günü ne olacağını bekleyip göreceğiz" cevabını verdi.

DEPLASMANDA KAZANDI

Dortmund dışında Werder Bremen, Frankfurt ve Freiburg da deplasmandan üç puan çıkaran ekipler oldu. Werder Bremen Düsseldorf'u 1-0 yenerek önemli üç puan kazandı. Freiburg ise üç puanı 2-1'lik skorla aldı. Bu sonuçla zirveden kopmadı. Frankfurt da iyi oynadığı maçta Hoffenheim'ı 2-1 yendi. Köln sahasında konuk ettiği Wolfsburg'u 3-1 yenerek seyircisinin önünde galibiyete sevindi. Haftanın açılış maçında Schalke sahasında M'Gladbach'ı 2-0 yendi. Schalke'nin ilk golünü Alman milli futbolcu Suat Serdar attı. Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu da bu maçta forma giydi.

Haftanın maç sonuçları şöyle:

Schalke – M'Gladbach: 2-0

Augsburg – Dortmund: 3-5

Düsseldorf – W. Bremen: 0-1

Mainz – Freiburg : 1-2

RB Leipzig – Union Berlin;: 3-1

Köln – Wolfsburg : 3-1

Hoffenheim – Frankfurt 1-2