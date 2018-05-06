700’den 5 bine yükseldi
Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı düzenlendi. Fuarda Türkiye’deki 22 üniversiteden temsilci, başvuru, bölüm seçimi, burs ve yurt olanakları gibi konularda ziyaretçileri bilgilendirdi.
Fuarı organize eden Trucas Müdürü Serdar Yurtalan, amaçlarının Türkiye’de okumak isteyen öğrencilere Türk üniversitelerinin temsilcileri aracılığı ile bilgi vermek olduğunu söyledi. Avrupa’da 5.5, Hollanda’da da 1.5 yıldır Türk üniversitelerini tanıttıklarını belirten Yurtalan, fuarla ilgili olarak şu bilgiyi verdi:“Hollanda’da eğitim fırsatından yararlanamayan öğrencinin, Türkiye’de eğitim fırsatından yararlanma hakkı var. Öğrenciler, Türkiye’de eğitim aldıktan sonra burada master programlarına katılabiliyor. Türkiye’de alınan diploma Hollanda’da ve Hollanda’da alınan diploma da Türkiye’de tanınıyor. Yüksek Öğretim Kurulu’ndan aldığımız bilgiye göre, Hollanda’dan Türkiye’ye üniversitede okumak için giden öğrenci sayısı giderek artıyor. Her yıl yaklaşık 600 öğrencinin Türkiye’deki eğitim fırsatından yararlandığını görüyoruz. Avrupa genelinde 2011’de 700 civarında iken bu sene bu sayı, 5 binin üzerine çıktı.”
‘İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİYORUZ’
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Arslanbaş da Avrupa’da yaşayan Türk kökenli öğrencilere farklı alanlarda geniş yelpazede fırsat sunduklarını dile getirdi. aha önce Aydın Üniversitesine 100’e yakın öğrenci götürdüklerine dikkati çeken Arslanbaş, “Bugün bu öğrencilerin başarılarını ve mezuniyetlerini görüyoruz. Dönüp burada hem ülkemiz hem vatandaşı oldukları ülke için çalışacaklar. Biz insan kaynağı yetiştiriyoruz” dedi.
Hollanda devletinin bu öğrencilere Türkiye’de kredi ve burs imkanı sağladığını belirten Arslanbaş, “Hollanda’da üniversite sayısı az ve iyi bölüme yerleşen öğrenci sayısında da ciddi eleme oluyor. Türk vatandaşlarının iyi bölümlere yerleşebilmeleri olasılığı çok düşük. Biz bu çocukları Türkiye ve Kıbrıs’a götürerek Avrupa standlarında eğitim aldırıyoruz ve Avrupa Birliğince tanınmış diploma veriyoruz” dedi.
TÜRKİYE’DE OKUMAK İSTİYOR
Hollanda’da yaşayan Türk öğrenci Zeynep Yazır, uzun zamandır Türkiye’ye dönüş yapmak ve orada eğitim görmek istediğini söyledi. Eğitim gördüğü meslek okulunda son sınıfta olduğunu aktaran Yazır, iş imkanının daha fazla olduğunu düşündüğü için Türkiye’de eğitim görmek istediğini belirtti.
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