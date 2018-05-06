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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
06.05.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

700’den 5 bine yükseldi

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700’den 5 bine yükseldi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı düzenlendi. Fuarda Türkiye’deki 22 üniversiteden temsilci, başvuru, bölüm seçimi, burs ve yurt olanakları gibi konularda ziyaretçileri bilgilendirdi.

Fuarı organize eden Trucas Müdürü Serdar Yurtalan, amaçlarının Türkiye’de okumak isteyen öğrencilere Türk üniversitelerinin temsilcileri aracılığı ile bilgi vermek olduğunu söyledi. Avrupa’da 5.5, Hollanda’da da 1.5 yıldır Türk üniversitelerini tanıttıklarını belirten Yurtalan, fuarla ilgili olarak şu bilgiyi verdi:“Hollanda’da eğitim fırsatından yararlanamayan öğrencinin, Türkiye’de eğitim fırsatından yararlanma hakkı var. Öğrenciler, Türkiye’de eğitim aldıktan sonra burada master programlarına katılabiliyor. Türkiye’de alınan diploma Hollanda’da ve Hollanda’da alınan diploma da Türkiye’de tanınıyor. Yüksek Öğretim Kurulu’ndan aldığımız bilgiye göre, Hollanda’dan Türkiye’ye üniversitede okumak için giden öğrenci sayısı giderek artıyor. Her yıl yaklaşık 600 öğrencinin Türkiye’deki eğitim fırsatından yararlandığını görüyoruz. Avrupa genelinde 2011’de 700 civarında iken bu sene bu sayı, 5 binin üzerine çıktı.”

700’den 5 bine yükseldi

‘İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİYORUZ’
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Arslanbaş da Avrupa’da yaşayan Türk kökenli öğrencilere farklı alanlarda geniş yelpazede fırsat sunduklarını dile getirdi. aha önce Aydın Üniversitesine 100’e yakın öğrenci götürdüklerine dikkati çeken Arslanbaş, “Bugün bu öğrencilerin başarılarını ve mezuniyetlerini görüyoruz. Dönüp burada hem ülkemiz hem vatandaşı oldukları ülke için çalışacaklar. Biz insan kaynağı yetiştiriyoruz” dedi.

700’den 5 bine yükseldi


Hollanda devletinin bu öğrencilere Türkiye’de kredi ve burs imkanı sağladığını belirten Arslanbaş, “Hollanda’da üniversite sayısı az ve iyi bölüme yerleşen öğrenci sayısında da ciddi eleme oluyor. Türk vatandaşlarının iyi bölümlere yerleşebilmeleri olasılığı çok düşük. Biz bu çocukları Türkiye ve Kıbrıs’a götürerek Avrupa standlarında eğitim aldırıyoruz ve Avrupa Birliğince tanınmış diploma veriyoruz” dedi.

700’den 5 bine yükseldi

TÜRKİYE’DE OKUMAK İSTİYOR
Hollanda’da yaşayan Türk öğrenci Zeynep Yazır, uzun zamandır Türkiye’ye dönüş yapmak ve orada eğitim görmek istediğini söyledi. Eğitim gördüğü meslek okulunda son sınıfta olduğunu aktaran Yazır, iş imkanının daha fazla olduğunu düşündüğü için Türkiye’de eğitim görmek istediğini belirtti.

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