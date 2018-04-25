7 milyon nüfuslu Bulgaristan’da 200 siyasi parti var

ÜLKENİN 1878 yılında kazandığı bağımsızlıktan sonra 2 milyon 7 bin olan nüfusu, 1989 yılındaki kansız darbe ile gerçekleşen demokrasiye geçiş sürecinin başında 8 milyonu aşmıştı. Ekonomik sebeplerden kaynaklanan göçle sürekli düşüş gösteren Bulgaristan nüfusu, 2016 yılındaki son resmi kayıtlarda 7 milyon 128 bin olarak verildi. Ancak nüfusbilimciler gelişmiş Avrupa Birliği (AB) ülkelerine doğru devam eden beyin, emek ve eğitim göçü nedeniyle nüfusun 7 milyonun altında olduğunu savunuyor.

Bulgaristan’ın bu kadar az nüfusuna rağmen ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihinde çok fazla siyasi parti olması ise dikkati çekiyor. Son olarak geçen hafta ‘Demokratik Bulgaristan’ adıyla siyasete atılan partiyle, ülkedeki toplam kayıtlı siyasi parti sayısı 200 oldu. Bu siyasi partilerden 142’si bağımsız, 58’i 13 farklı koalisyon ile siyasi arenada yer alıyor.

7 SİYASİ GÜÇ VAR

1800’lü yılların sonunda ve 1900’lü yılların başında Muhafazakar ve Liberal olarak iki partili bir siyaset geçmişi bulunan Bulgaristan’da 1944-1989 yıllarındaki komünizm döneminde tek partili sisteme dönüş yapılmıştı. Komünizm sonrasında çok partili döneme geçişle birlikte art arda kurulan siyasi partilerle adeta bir siyasi patlama yaşanılan Bulgaristan’daki bu süreç ülkenin 2007 yılında AB’ye girmesinden sonra da devam etti.

Bulgaristan’da 2015 yılında yapılan yerel seçimlerine 81 parti ve 3 koalisyon katılmıştı. Ardından 2017 yılında düzenlenen erken parlamento seçimlerine ise 18 parti ve 9 koalisyon katılmıştı. Parlamentonun mevcut yapısında 7 siyasi güç yer alıyor.

50 KİŞİ, 500 DELEGE YETERLİ

Siyasi parti kurulması için sadece 50 kişinin bir araya gelmesinin yeterli olduğu Bulgaristan’da parti kurultayına 500 delegenin katılması yasal zorunluluğu karşılıyor. Yasaların esnekliğinin siyasi partilerin sayısının artmasını da kolaylaştırdığı belirtiliyor. Bu yüzden ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihindeki seçimlerde sadece 5-6 oy alabilen siyasi partileri görmek mümkün olabiliyor.

10 TANESİNİN ADINI BİLİYORLAR

Siyaset yorumcularına göre ülkede sürekli yeni siyasi parti kurulmasının bir sebebi de devletten alınan maddi yardımlar. Yasalara göre son seçimde verilen geçerli oyların yüzde 1’ini alan her siyasi parti, bir sonraki seçime dek aldığı her oy başına, devletten 11 leva (5.5 euro) alabiliyor.

Ancak son 5 yılda seçime katılmama ve başka faaliyette bulunma gibi gerekçelerle bir çok siyasi partinin kapanma sürecine girdiği de biliniyor.

Diğer yandan sokaktaki Bulgar vatandaşının sadece 8-10 siyasi parti ve koalisyonun ismini aklında tutabildiği belirtiliyor.