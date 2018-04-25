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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf arşiv
25.04.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

7 milyon nüfuslu Bulgaristan’da 200 siyasi parti var

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7 milyon nüfuslu Bulgaristan’da 200 siyasi parti var

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Bulgaristan’da son 28 yıldır kayıtlı siyasi parti sayısı 200’ün altına düşmüyor.

ÜLKENİN 1878 yılında kazandığı bağımsızlıktan sonra 2 milyon 7 bin olan nüfusu, 1989 yılındaki kansız darbe ile gerçekleşen demokrasiye geçiş sürecinin başında 8 milyonu aşmıştı. Ekonomik sebeplerden kaynaklanan göçle sürekli düşüş gösteren Bulgaristan nüfusu, 2016 yılındaki son resmi kayıtlarda 7 milyon 128 bin olarak verildi. Ancak nüfusbilimciler gelişmiş Avrupa Birliği (AB) ülkelerine doğru devam eden beyin, emek ve eğitim göçü nedeniyle nüfusun 7 milyonun altında olduğunu savunuyor.
Bulgaristan’ın bu kadar az nüfusuna rağmen ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihinde çok fazla siyasi parti olması ise dikkati çekiyor. Son olarak geçen hafta ‘Demokratik Bulgaristan’ adıyla siyasete atılan partiyle, ülkedeki toplam kayıtlı siyasi parti sayısı 200 oldu. Bu siyasi partilerden 142’si bağımsız, 58’i 13 farklı koalisyon ile siyasi arenada yer alıyor.

7 SİYASİ GÜÇ VAR
1800’lü yılların sonunda ve 1900’lü yılların başında Muhafazakar ve Liberal olarak iki partili bir siyaset geçmişi bulunan Bulgaristan’da 1944-1989 yıllarındaki komünizm döneminde tek partili sisteme dönüş yapılmıştı. Komünizm sonrasında çok partili döneme geçişle birlikte art arda kurulan siyasi partilerle adeta bir siyasi patlama yaşanılan Bulgaristan’daki bu süreç ülkenin 2007 yılında AB’ye girmesinden sonra da devam etti.
Bulgaristan’da 2015 yılında yapılan yerel seçimlerine 81 parti ve 3 koalisyon katılmıştı. Ardından 2017 yılında düzenlenen erken parlamento seçimlerine ise 18 parti ve 9 koalisyon katılmıştı. Parlamentonun mevcut yapısında 7 siyasi güç yer alıyor.

50 KİŞİ, 500 DELEGE YETERLİ
Siyasi parti kurulması için sadece 50 kişinin bir araya gelmesinin yeterli olduğu Bulgaristan’da parti kurultayına 500 delegenin katılması yasal zorunluluğu karşılıyor. Yasaların esnekliğinin siyasi partilerin sayısının artmasını da kolaylaştırdığı belirtiliyor. Bu yüzden ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihindeki seçimlerde sadece 5-6 oy alabilen siyasi partileri görmek mümkün olabiliyor.

10 TANESİNİN ADINI BİLİYORLAR
Siyaset yorumcularına göre ülkede sürekli yeni siyasi parti kurulmasının bir sebebi de devletten alınan maddi yardımlar. Yasalara göre son seçimde verilen geçerli oyların yüzde 1’ini alan her siyasi parti, bir sonraki seçime dek aldığı her oy başına, devletten 11 leva (5.5 euro) alabiliyor.
Ancak son 5 yılda seçime katılmama ve başka faaliyette bulunma gibi gerekçelerle bir çok siyasi partinin kapanma sürecine girdiği de biliniyor.
Diğer yandan sokaktaki Bulgar vatandaşının sadece 8-10 siyasi parti ve koalisyonun ismini aklında tutabildiği belirtiliyor.

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