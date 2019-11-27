7 kez sordular! Yine de Johnson’ı kınamadı
İngiltere’de Müslüman Maliye Bakanı Sajid Javid, 7 kez sorulmasına rağmen Başbakan Boris Johnson’ın çarşaflı kadınları ‘banka soyguncuları’ ve ‘posta kutuları’na benzettiği açıklamasını kınamaktan kaçındı.
JAVID’e seçim kampanyası için bulunduğu Bolton kentinde Johnson’ın Müslüman kadınlar hakkındaki sözleri hatırlatıldı. Johnson’ın ‘banka soyguncuları’ ve ‘posta kutuları’ ifadelerini kendisinin de kullanıp kullanmayacağı sorulan Javid, “Başbakanın kendisine bu soru defalarca soruldu ve neden o dili kullandığını açıkladı. Bu, Müslüman olsun ya da olmasın kadınların ne giyip giyinmeyecekleri konusunda haklarını savunmakla ilgiliydi” dedi.
ALEYHİNDE KONUŞMADI
Pakistan göçmeni bir aileden gelen Maliye Bakanı, “Belli bir bağlam içindeyse çarşaflı kadınlar için banka soyguncuları ve posta kutuları denebileceğini mi düşüyorsunuz?” diye sorulması üzerinde de, “Bu sizin yorumunuz, benim değil” ifadesini kullandı.
Javid, aynı konu tekrar gündeme getirilince, “Başbakanın geçmişte yazdığı yazılardan bahsediyorsunuz. Sanırım bunun açıklamasını yaptı” diye konuştu. Maliye Bakanı, konu farklı açılardan toplam 7 kez sorulsa da Johnson’ın ifadeleri aleyhine değerlendirme yapmadı.
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