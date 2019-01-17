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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
17.01.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

7 ayda 5 milyon 632 bin yolcu Almanya’dan Türkiye’ye uçtu

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7 ayda 5 milyon 632 bin yolcu Almanya’dan Türkiye’ye uçtu

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre 2018’in nisan-ekim döneminde Almanya’dan 66,2 milyon yolcu yurt dışına uçtu. Bu yolcuların 5 milyon 632 bini Türkiye’ye indi.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya genelindeki havalimanlarında 2018 nisan-ekim döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 80 milyon 504 bine yükseldi. Bu sayı 2017’nin aynı döneminde 78 milyon 130 bin kişi olarak kayıtlara girmişti. Aynı dönemde yurt dışına çıkan yolcu sayısı da 2017’ye göre yüzde 4,3 artarak (2,7 milyon fazla kişi) 66,2 milyona ulaştı.

EN FAZLA UÇUŞ İSPANYA’YA
Türkiye’ye uçan yolcu sayısı 2017 yılına göre yüzde 20,1 artış kaydederek 5 milyon 632’e yükselirken, Afrika ülkelerine uçan yolcu sayısı ise yüzde 25,5 artarak, 2 milyon 460 bin oldu. Ülke havalimanlarından Avrupa dışına çıkan yolcuların en fazla rağbet gösterdiği ülke yüzde 49,6 artışla Tunus oldu. Geçen yılın nisan-ekim döneminde 337 bin yolcu Tunus’a uçarken, Tunus’u yüzde 38,3 artış ve 1 milyon 167 bin yolcuyla Mısır takip etti.
Almanya havalimanlarından yurt dışına çıkış yapan yolcuların, Avrupa Birliği içinde en fazla rağbet gösterdiği ülke ise İspanya oldu. Yaz döneminde 10 milyon 486 bin yolcu İspanya’daki farklı şehirlere uçtu.

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