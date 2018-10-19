4’ü çocuk 6 Türk ölmüştü... O binayı sevmediği için yakmış
Fransa’da gece yarısı çıkan yangında 2 Tük aileye mensup 4’ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının tutuklu sanığı, yangını kasten çıkardığını itiraf etti. Kundakçı içinde yaşamaktan nefret ettiği için binayı yaktığını söyledi.
FRANSA’nın Mulhouse kentinde geçen yıl çıkan ve 2 Tük aileye mensup 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının faili 29 yaşındaki Aurelien Roellinger, bir yıl sonra itiraf etti. 1 Ekim 2017’de Bourtzwiller mahallesinde çıkan yangından sonra gözaltına alınan fail, olayın yaşandığı gece arkadaşlarıyla aşırı alkol aldığını, ardından sarhoş şekilde binaya gelip, giriş katındaki bebek arabasını ateşe verdiğini anlattı.
Ertunç ve Aksu aileleriyle aynı binada oturan Roellinger’in ilk sorgusunda söylediği gibi yangının sigara izmaritinden çıkmadığı, failin çakmakla çevrede bulduğu gazete ve kağıt parçalarını tutuşturarak yangına neden olduğu ortaya çıktı.
ÖMÜR BOYU HAPİSLE YARGILANACAK
Olay yerinde incelemelerde bulunan uzmanlar, yangının sigara izmaritinden çıkma ihtimalinin olmadığını söylemişti. Roellinger’in avukatı, olay sırasında müvekkilinin sarhoş olduğunu ve geç saatte eve dönüp, içinde yaşamaktan nefret ettiği binayı ateşe verdiğini savundu.
Ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak Roellinger’in gelecek yılın ilk aylarında hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.
Olayda 6, 7, 9 ve 11 yaşlarında 4 çocuk ve 2 yetişkin hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.
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