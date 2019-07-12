42 yıllık Türkçe öğretmenine veda: Teşekkürler Öğretmenim
Almanya’da 42 yıl Türkçe öğretmenliği yapan Sezer Mutlu, velilerin ısrarı, okul müdürünün görev süresini uzatma talebine rağmen emekli oldu. Mutlu, eski ve yeni öğrencileri, veliler ve mesai arkadaşlarının katıldığı törende göz yaşları arasında veda etti.
ALMANYA Gelsenkirchein’deki Friedrich-Grillo-Schule İlkokulunda 42 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan Sezer Mutlu, emekliye ayrıldı. Mutlu için eski ve yeni öğrencileri, veliler ve mesai arkadaşlarının katılımıyla okulda veda töreni düzenlendi. Törende duygulu anlar yaşandı, zaman zaman gözyaşlarına hakim olunamadı.
Sezer Mutlu “Çok mutlu oldum, hiç beklemiyordum, hüzünlendim. Burada yaşadığım sürece, her zaman kapım açık, çocuklarımızın Türkçe eğitimi için elimden geleni yapacağım” dedi.
YENİ BİR TÜRKÇE ÖĞRETMENİ İSTİYORUZ
Torunları, çocukları, eşinin küçük kardeşi de Sezer Mutlu’nun öğrencisi olan Türk Alman Yardım Sevenler Derneği Başkanı Necmiye Öztürk “1984 yılından beri tanışıyoruz. Neredeyse ailemizdeki tüm çocuklar onun öğrencisi oldu. Gözyaşlarımızı tutamadık. Okul müdürü Bayan Hirtzbruch-Dieker, Sezer Hanım’ın görev süresinin uzatılması için dilekçe verdiklerini ama kabul görmediğini söyledi. Burada bu kadar Türk çocuğu var, gerekirse imza toplarız yeni bir öğretmen verilmesi için. Bu kadar çocuğu başka okula gönderemeyiz. Sezer Hanım da derneğimizde isteyen velilerin çocuklarına okulda Türkçe dersine gitmeleri kaydıyla ek ders verebileceğini söyledi. Bu da bizim için sevindirici bir haber” sözleriyle Sezer Mutlu’dan boşalan yere yeni bir öğretmen talepleri olduğunu vurguladı.
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