42 yıllık Türkçe öğretmenine veda: Teşekkürler Öğretmenim 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri42 yıllık Türkçe öğretmenine veda: Teşekkürler Öğretmenim
GeriAvrupa 42 yıllık Türkçe öğretmenine veda: Teşekkürler Öğretmenim 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Hülya SANCAK / GELSENKIRCHEN
12.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

42 yıllık Türkçe öğretmenine veda: Teşekkürler Öğretmenim 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
42 yıllık Türkçe öğretmenine veda: Teşekkürler Öğretmenim 

Almanya’da 42 yıl Türkçe öğretmenliği yapan Sezer Mutlu, velilerin ısrarı, okul müdürünün görev süresini uzatma talebine rağmen emekli oldu. Mutlu, eski ve yeni öğrencileri, veliler ve mesai arkadaşlarının katıldığı törende göz yaşları arasında veda etti.

ALMANYA Gelsenkirchein’deki Friedrich-Grillo-Schule İlkokulunda 42 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan Sezer Mutlu, emekliye ayrıldı. Mutlu için eski ve yeni öğrencileri, veliler ve mesai arkadaşlarının katılımıyla okulda veda töreni düzenlendi. Törende duygulu anlar yaşandı, zaman zaman gözyaşlarına hakim olunamadı.
Sezer Mutlu “Çok mutlu oldum, hiç beklemiyordum, hüzünlendim. Burada yaşadığım sürece, her zaman kapım açık, çocuklarımızın Türkçe eğitimi için elimden geleni yapacağım” dedi.

YENİ BİR TÜRKÇE ÖĞRETMENİ İSTİYORUZ
Torunları, çocukları, eşinin küçük kardeşi de Sezer Mutlu’nun öğrencisi olan Türk Alman Yardım Sevenler Derneği Başkanı Necmiye Öztürk “1984 yılından beri tanışıyoruz. Neredeyse ailemizdeki tüm çocuklar onun öğrencisi oldu. Gözyaşlarımızı tutamadık. Okul müdürü Bayan Hirtzbruch-Dieker, Sezer Hanım’ın görev süresinin uzatılması için dilekçe verdiklerini ama kabul görmediğini söyledi. Burada bu kadar Türk çocuğu var, gerekirse imza toplarız yeni bir öğretmen verilmesi için. Bu kadar çocuğu başka okula gönderemeyiz. Sezer Hanım da derneğimizde isteyen velilerin çocuklarına okulda Türkçe dersine gitmeleri kaydıyla ek ders verebileceğini söyledi. Bu da bizim için sevindirici bir haber” sözleriyle Sezer Mutlu’dan boşalan yere yeni bir öğretmen talepleri olduğunu vurguladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
42 yıllık Türkçe öğretmenine veda: Teşekkürler Öğretmenim 
İlaç şişesi kırıldı, Almanyalı Türkler seferber oldu
Merkel’in dördüncü titreme krizine sandalyeli önlem
Artık yasak: ‘Kalçaya Vurma Karşıtı Yasa’ onaylandı