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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

4 yıllık sözleşme + 20 milyon Euro...

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4 yıllık sözleşme + 20 milyon Euro...

Matss Hummels Dortmund'a geri dönüyor

Dortmund eski futbolcu Mats Hummels'i geri almak istiyor. 2008 ile 2016 yılları arasında sarı siyahlı takımda oynayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2016 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurma kararı alan Dortmund yönetimi, eski futbolcusuna karşılık Bayern Münih kulübüne 20 milyon euro teklifte bulundu. İki kulübün para konusunda anlaştığı belirtilirken, transferin her an gerçekleşmesi bekleniyor.

4 yıllık sözleşme + 20 milyon Euro...
Alman basınında yer alan haberlere göre ünlü futbolcu da Dortmund'da geri dönmeye sıcak bakıyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovaç'ın da transfere yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. Bayern Münih Hummels'in oynadığı pozisyona iki isim aldı. İspanyol futbolcu Hernandez ile Stuttgart'ta forma giyen Pavard'ı kadrosuna katan Bayern Münih'te milli futbolcu Süle de var.

Bayern Münih Hernandez için 80 milyon, Pavard için ise 35 milyon euro para harcadı. Hummels alınan iki futbolcudan sonra kendisinin oynamasının zor olduğunun farkında. Bu nedenle yılda 12 milyon euro kazandığı Bayern Münih'ten ayrılmaya itiraz etmiyor. Hummels'ın Dortmund'da yıllık yaklaşık 10 milyon euro ücret alacağı tahmin ediliyor.

Hummels'ın Bayern Münih ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dortmund tecrübeli futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

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