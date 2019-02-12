4 kurşunla öldürülen Türk’ü, Hollandalı ortağı vurmuş
Evinin önündeki otoparkta 4 kurşunla vurularak hayatını kaybeden Hakan Zatsan’ın katil zanlısı olarak Hollandalı eski ortağının peşine düşen polis, Molenweg’deki evine baskın düzenledi. Baskın sırasında intihar girişiminde bulunan zanlı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
HOLLANDA’nın Kuzey Brabant bölgesinde yer alan Oss şehrinde yaşayan Hakan Zatsan (43), dün yerel saatle 07:45 sıralarında Ruwaard semtinde otoparktayken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Zatsan olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, görgü tanıklarının ve komşularının ifadesine başvurdu.
Komşuları, evli ve 2 çocuk babası olan Hakan Zatsan’ın iyi diyalogları olan; yardımsever bir insan olduğunu; ölüm haberi ile çok üzüldüklerini söyledi.
İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU
Hollanda basını, polisin Zatsan’ın katil zanlısı olarak eski iş ortağının peşine düştüğünü; Hollandalı olan şüphelinin Molenweg’deki evine baskın düzenlediğini; ancak baskın sırasında zanlının intihar teşebbüsünde bulunduğunu yazdı. Ağır yaralı olarak Nijmegen’deki bir hastaneye kaldırılan zanlının sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi.
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