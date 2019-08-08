4 ayda 8 bin kilometre! Türkiye’ye ulaştılar
İsviçre’nin Bern şehrinde yaşayan Christoph Bigler (31) ile Maria Tabea Eggimann (27), bisikletle ülke ülke dolaşıyor. Portekiz’in Faro şehrinden yola çıkan ikili, 4 ayda 8 bin kilometre yol katederek İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk ve Yunanistan’ı geçip Türkiye’ye ulaştı.
ŞEHİR şehir dolaşan iki arkadaş, Tokat’ın Erbaa ilçesine ulaştı. Erbaa’da bir gün kalıp yollarına devam eden Bilgler ve Eggimann, bisiklet turunu, Gürcistan, Ermenistan ve İran üzerinden Dubai’ye ulaşarak sona erdirecek.
Christoph Bigler, Türkiye’de iniş ve çıkışlar sebebiyle bisiklet sürerken bazen zorlandıklarını, ancak yolculuklarının çok iyi geçtiğini ifade etti.
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