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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN - NÜRNBERG
15.09.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

3T: Tanı, tanıştır, ticaret yap

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3T: Tanı, tanıştır, ticaret yap

Almanya’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Nürnberg Şubesi ve Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 3T: Tanı-Tanıştır-Ticaret Yap buluşmasına iş insanları büyük ilgi gösterdi. Ticaret fırsatlarının konuşulduğu buluşmada, bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı üzerine konuşmalar yapıldı.

OBERASBACH’taki Carrera World’de düzenlenen 3T buluşmasına Nürnberg Konsolosu Ülker Erçetin, Münih Ticaret Ataşesi Ertem Çoban, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Emin Bayram, MÜSİAD Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam ile birlikte 100’den fazla genç iş insanı katıldı.

3T: Tanı, tanıştır, ticaret yap
GELECEK ÜMİT VAAT EDİYOR
Genç MÜSİAD Nürnberg Başkanı Kerem Tekeli’nin açtığı, selamlama konuşmasını Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan’ın yaptığı programda söz alan MÜSİAD Nürnberg Başkanı Emin Bayram, tarihi 1600’lü yıllara dayanan “Alman -Türk dostluğunu kimse engelleyemez” sözünü hatırlattı. Bayram “Son dönemde belki ekonomik ve siyasi krizler yaşandı ama o krizlerin bittiğini ve ılımlı havanın artık estiğini görmekteyiz. Bu da bize gelecek için ümit vaat ediyor” dedi.

3T: Tanı, tanıştır, ticaret yap
TÜRK GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR
3T programına katılan Nürnberg Konsolosu Ülker Erçetin, Nürnberg MÜSİAD’ın deneyimlerini bilgi ve birikimlerini gençlere aktarabilmesini sağlayan bu tarz programları takdirle karşıladıklarını söyledi. Erçetin, “Almanya’daki Türk girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 100 bin şirket, yıllık toplam 60 milyar dolarlık hacme sahip ve 50 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sunan bu şirketlerin hem yıllık cirolarını hem de istihdam sayılarını katlayarak artırmaları bekleniyor” bilgilerini verdi.
Programda Münih Ticaret Ataşesi Ertem Çoban, İşadamı Halil Cesur, Mustafa Oğuz, FDP Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Ümit Sormaz da ticaret fırsatları üzerine konuşmalar yaptı.

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