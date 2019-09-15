3T: Tanı, tanıştır, ticaret yap
Almanya’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Nürnberg Şubesi ve Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 3T: Tanı-Tanıştır-Ticaret Yap buluşmasına iş insanları büyük ilgi gösterdi. Ticaret fırsatlarının konuşulduğu buluşmada, bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı üzerine konuşmalar yapıldı.
OBERASBACH’taki Carrera World’de düzenlenen 3T buluşmasına Nürnberg Konsolosu Ülker Erçetin, Münih Ticaret Ataşesi Ertem Çoban, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Emin Bayram, MÜSİAD Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam ile birlikte 100’den fazla genç iş insanı katıldı.
GELECEK ÜMİT VAAT EDİYOR
Genç MÜSİAD Nürnberg Başkanı Kerem Tekeli’nin açtığı, selamlama konuşmasını Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan’ın yaptığı programda söz alan MÜSİAD Nürnberg Başkanı Emin Bayram, tarihi 1600’lü yıllara dayanan “Alman -Türk dostluğunu kimse engelleyemez” sözünü hatırlattı. Bayram “Son dönemde belki ekonomik ve siyasi krizler yaşandı ama o krizlerin bittiğini ve ılımlı havanın artık estiğini görmekteyiz. Bu da bize gelecek için ümit vaat ediyor” dedi.
TÜRK GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR
3T programına katılan Nürnberg Konsolosu Ülker Erçetin, Nürnberg MÜSİAD’ın deneyimlerini bilgi ve birikimlerini gençlere aktarabilmesini sağlayan bu tarz programları takdirle karşıladıklarını söyledi. Erçetin, “Almanya’daki Türk girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 100 bin şirket, yıllık toplam 60 milyar dolarlık hacme sahip ve 50 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sunan bu şirketlerin hem yıllık cirolarını hem de istihdam sayılarını katlayarak artırmaları bekleniyor” bilgilerini verdi.
Programda Münih Ticaret Ataşesi Ertem Çoban, İşadamı Halil Cesur, Mustafa Oğuz, FDP Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Ümit Sormaz da ticaret fırsatları üzerine konuşmalar yaptı.
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