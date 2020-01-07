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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

3 gün oldu gelmedi! Ailesi her yerde Ahmet’i arıyor

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3 gün oldu gelmedi! Ailesi her yerde Ahmet’i arıyor

İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan astım hastası 17 yaşındaki Ahmet Ahmet’ten 5 Ocak’tan beri haber alınamıyor. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında bir kolejde eğitim alan İngiltere doğumlu Ahmet’in evden ayrılırken üzerinde siyah bir ceket olduğu belirtildi.

OĞULLARINI her yerde arayan Kuzey Kıbrıslı Türk aile ise kayıp başvurusuyla birlikte sosyal medya üzerinden de arama çalışmaları başlattı. Ahmet’in bulunması için gittiği polis merkezinde gerekli ilgiyi görmediğini belirten anne Türkan Ahmet, Hürriyet’e şunları söyledi: “Oğlum en son pazar günü saat 15.30 sıralarında ‘Arkadaşlarımla buluşup kahve içeceğiz’ diyerek evden ayrıldı. 15 dakika sonra telefonla konuştum, bir daha da ulaşamadım. Kendisi astım hastası. Giderken yanına ilacını almamış, sadece cep telefonunu almıştı. Telefonu ise sürekli kapalı, ulaşılamıyor. Kayıp bildirisi için polise gittik. Uzun bir süre beklettiler. Açıkçası beklediğimiz ilgiyi göremedik. Bugün günlerden salı, yeni yıl tatilinin ardından oğlumun okulu açıldı. Ders başı yapması gerek. Astım ilaçlarını sürekli kullanması gerek. Hayatından endişe ediyoruz. İnşallah oğluma sağ salim kavuşurum.”

3 gün oldu gelmedi Ailesi her yerde Ahmet’i arıyor

Anne Türkan Ahmet ile baba Polat Ahmet, çocuklarını görenlerin Facebook hesabı üzerinden kendilerine ulaşmalarını istedi.

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