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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
19.06.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

29 Türk STK’sı ve derneği HTDİP çatısı altında birleşti

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29 Türk STK’sı ve derneği HTDİP çatısı altında birleşti

Almanya’nın Hessen eyaletinde faaliyet gösteren belli başlı dernek ve sivil toplum kuruluşu, HTDİP çatısı altında birlikte hareket etme kararı aldı. Aralarında DİTİB, MÜSİAD, ATİYAB, Hessen İşadamları Derneği, Hessen Türk Toplumu ile Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (HeADD) de olduğu 29 Türk sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek yeni bir inisiyatif oluşturdu.

YENİ kurulan Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu’nun (HTDİP) sözcüsü Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü oldu. Amacının Hessen Eyaletinde yerleşik Türk toplumunun çıkarlarını korumak ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon, dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan HTDİP, ırkçılık, İslamofobi, antisemitizm ve grup ve düşünce odaklı nefret suçları başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadelenin çalışma alanları arasında yer alacağını duyurdu. HTDİP ilke ve kuruluş amacını onaylayan her derneğin yeni inisiyatife katılabileceği kaydedildi. HTDİP basın açıklamasında yer verilen ifadelerden bazıları:

29 Türk STK’sı ve derneği HTDİP çatısı altında birleşti

HESSEN TÜRK DERNEKLERİ İNİSİYATİF PLATFORMU
Türk toplumu olarak farklı toplum kesimleri ile beraber yaşam merkezimiz olan Almanya’da siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik katılımımızı daha üst noktalara çıkarmak, her türlü ayrımcılığa karşı ortak tutum geliştirmek ve Alman toplumu ile beraberce barışa ve dayanışmaya dönük bir gelecek inşa etmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Bu temel amaçlar için Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 29 Türk sivil toplum kuruluşu Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu-HTDİP çatısı altında bir ilke imza atarak bir araya gelmiş ve ortak çalışma kararı almıştır.

29 Türk STK’sı ve derneği HTDİP çatısı altında birleşti

4 ANA ALANDA SOMUT ÇALIŞMA
Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu şu dört ana alanda somut olarak çalışma kararı almış ve bu alanlarda çalışmalarını bașlatmıştır: 1. Siyasi ve Güvenlik, 2. Kültür ve Eğitim, 3. Sosyal, 4. Ekonomi ve Ticaret. Bu çalışma alanları için birer çalıșma grubu oluşturulmuş, her çalışma grubu kendi içerisinden birer koordinatör seçmiştir. Seçilen çalışma grubu koordinatörleri şu isimlerden oluşmaktadır: Melih İyigün-Siyasi ve Güvenlik, Yelda Acar-Gösterișli - Ekonomi ve Ticaret, İbrahim Gülsever - Eğitim ve Kültür ve Dr. Hüseyin Kurt - Sosyal.

29 Türk STK’sı ve derneği HTDİP çatısı altında birleşti

HTDİP İLKELERİNİ BENİMSEYEN HEREKESE KAPI AÇIK
HTDİP’nin sözcülüğünü Hessen Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, raportörlüğünü ise Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birliği Koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt üstlenmiştir. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu’nun kapısı, kurucu üye derneklerin kararlaştırdığı temel ilkeleri benimseyip onaylayan, bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda belirlenen alanlarda çalışma yapmak isteyen Hessen Eyaletindeki tüm demokratik dernek ve kuruluşlara açıktır.

29 Türk STK’sı ve derneği HTDİP çatısı altında birleşti

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