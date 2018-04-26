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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP-AP
26.04.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

27 yıldır devam eden isim krizinde çözüm görünmüyor

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27 yıldır devam eden isim krizinde çözüm görünmüyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözmek için görevlendirdiği Özel Temsilci Matthew Nimetz, “Her iki taraf da çözüme ulaşmak için çok adanmış bir şekilde hareket ediyor” dedi.

NIMETZ, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki ülke arasındaki ‘isim sorununu’ görüşmek üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’daki BM Ofisi’nde bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nimetz, isim sorununun çözülmesi için düzenlenen görüşmelerin yaklaşık yedi aydır devam ettiğini anımsatarak, görüşmenin olumlu geçtiğini, iki ülkenin bakanlarının görüşülen konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı. 

İki ülke arasındaki isim sorunun çözümüne ilişin tarafların çok açık bir şekilde konuyu ele aldığını aktaran Nimetz, bu durumun çok değerli olduğunu dile getirdi. Nimetz, “Her iki taraf da çözüme ulaşmak için çok adanmış bir şekilde hareket ediyor. Sürece önümüzdeki haftalarda devam edilecek” dedi.

27 yıldır devam eden isim krizinde çözüm görünmüyor

AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAMIYOR
Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya’yı anayasal adı olan Makedonya Cumhuriyeti ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde ‘Makedonya’ isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ve NATO’ya üye olamıyor.
Makedonya’nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak ‘Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya’ (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

 

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