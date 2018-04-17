25 saldırı oldu kimse yakalanamadı
İsveç’te 2017’den bu yana 25 kez ırkçı saldırıya maruz kalan Stockholm Camisi imamı Mahmud Halfi, devletin kendilerine sahip çıkmamasından yakındı.
Müslümanların ülkede ikinci sınıf vatandaş gibi yaşadığını belirten Halfi, yıl başından bu yana caminin kapısına üç kez gamalı haçlı saldırı yapıldığını söyledi. ‘Aftonbladet’ gazetesine yaptığı açıklama yapan Mahmud Halfi, şunları söyledi: “20 Ocak’ta camimizin kapısına demirden büyük bir haç asıldı. 23 Mart ve 2 Nisan’da caminin kapısına gamalı haç çizildi. Polis, soruşturma başlattı ama saldırganların izine bile rastlanmadı. İsveç’te camiler ırkçı saldırılara maruz kalıyor ama sahip çıkılmıyor. Irkçı saldırılar karşısında maalesef hiçbir politikacıdan destek göremedik. Hiçbir örgüt ve sivil toplum kuruluşu bizim için gösteri yapmadı, destek olmadı.”
İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, Stockholm Camisi 2017’de 22, 2018’in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu.
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