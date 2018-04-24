23 aylık bebek, mahkeme kararıyla ölecek
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bebekleri ölmek üzere olan İngiliz ailenin, bebeğin yaşam desteğinin sonlandırmasına karşı çıkan talebini reddetti.
İHLAS Haber Ajansı’nın (İHA) haberine göre Strazburg’ta bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bebekleri ölmek üzere olan İngiliz aileden, bebeklerinin Cuma günü Liverpool’da bulunan Alder Hey Çocuk Hastanesi’nde yaşam desteğinin sonlandırmasının ertelenmesi için bir başvuru aldığını duyurdu.
Hastanede yatan 23 aylık Alfie Evans’ın ebeveynlerinin Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan yaşam desteğinin sonlandırılmasının ertelenmesi ve çocuklarını tedavi için İtalya’ya götürülmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek talebi reddetti. Mahkeme, karara ilişkin gerekçeleri ise açıklamadı.
Londra’daki İngiliz Yüksek Mahkemesi, geçen hafta gizemli bir dejeneratif nörolojik hastalıktan muzdarip olan Alfie Evans’ın tedavisine son verilebileceğine hükmetmişti. Liverpool’daki Alder Hey Çocuk Hastanesi’ndeki uzmanlar, yaşam destek tedavisinin durması gerektiğini söyleyerek daha ileri tedavinin gereksiz olduğunu gösteren tıbbi kanıtların mahkeme tarafından kabul edildiğini belirtmişti.
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