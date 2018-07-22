22 günde 480 bin gurbetçi giriş yaptı
Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için sıla yoluna çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. 1 Temmuz’dan bu yana Kapıkule’den 480 bin gurbetçi ve 75 bin gurbetçi aracının giriş işlemi yapıldı.
KAPIKULE Gümrük kapısında uzun kuyruklar oluşturan gurbetçiler, pasaport kontrollerinin ardından baba ocağının yolunu tutuyor. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar arabada bazıları ise gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda dinleniyor. Sezonunun başladığı 1 Temmuz’dan itibaren Kapıkule’den 480 bin gurbetçi ve 75 bin gurbetçi aracının giriş işlemi yapıldı. Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve alt yapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50 - 60 dakika arası olduğunu, bu süre zarfında 350 araca işlem yapıldığını belirtiliyor.
TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE GÖZLERİ DOLDU
Almanya’dan giden Mehmet Demiryürek, 1 yıl boyunca özlem çektiklerini ve sonunda vatana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Demiryürek, “Çok mutluyum, sevinçliyim. Sınır kapısının girişinde bayrağımızı görünce gözlerim doldu, çok duygulandım. Ailemle geldim, önce İstanbul’da tatil yapacağız sonra Yozgat’ta yakınlarımızı görmeye gideceğiz. 5 hafta kalmak istiyoruz” dedi.
Fransa’dan gelen Ramazan Yılmaz da Türkiye’ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Allah’a şükür vatanımıza kavuştuk. Isparta’da yakınlarımızı ziyaret ettikten sonra tatilimizi yapacağız” diye konuştu.
VATAN GİBİSİ VAR MI
Yılmaz’ın eşi İsmihan ise sınır kapısından girişte Türk bayrağını görünce duygulandıklarını ve sevindiklerini aktardı. 2 yılda bir gelebildiklerini anlatan Yılmaz, “Özlem büyük. Vatan özlenmez mi? Çocuklarım da çok sevindi. Akrabalarımızı göreceğiz, anılarımızı yad edeceğiz. İnsanın vatanı gibisi var mı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle