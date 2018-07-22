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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA-İHA
22.07.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

22 günde 480 bin gurbetçi giriş yaptı

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22 günde 480 bin gurbetçi giriş yaptı

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için sıla yoluna çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. 1 Temmuz’dan bu yana Kapıkule’den 480 bin gurbetçi ve 75 bin gurbetçi aracının giriş işlemi yapıldı.

KAPIKULE Gümrük kapısında uzun kuyruklar oluşturan gurbetçiler, pasaport kontrollerinin ardından baba ocağının yolunu tutuyor. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar arabada bazıları ise gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda dinleniyor. Sezonunun başladığı 1 Temmuz’dan itibaren Kapıkule’den 480 bin gurbetçi ve 75 bin gurbetçi aracının giriş işlemi yapıldı. Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve alt yapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50 - 60 dakika arası olduğunu, bu süre zarfında 350 araca işlem yapıldığını belirtiliyor.

22 günde 480 bin gurbetçi giriş yaptı

TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE GÖZLERİ DOLDU
Almanya’dan giden Mehmet Demiryürek, 1 yıl boyunca özlem çektiklerini ve sonunda vatana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Demiryürek, “Çok mutluyum, sevinçliyim. Sınır kapısının girişinde bayrağımızı görünce gözlerim doldu, çok duygulandım. Ailemle geldim, önce İstanbul’da tatil yapacağız sonra Yozgat’ta yakınlarımızı görmeye gideceğiz. 5 hafta kalmak istiyoruz” dedi.
Fransa’dan gelen Ramazan Yılmaz da Türkiye’ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Allah’a şükür vatanımıza kavuştuk. Isparta’da yakınlarımızı ziyaret ettikten sonra tatilimizi yapacağız” diye konuştu.

22 günde 480 bin gurbetçi giriş yaptı

VATAN GİBİSİ VAR MI
Yılmaz’ın eşi İsmihan ise sınır kapısından girişte Türk bayrağını görünce duygulandıklarını ve sevindiklerini aktardı. 2 yılda bir gelebildiklerini anlatan Yılmaz, “Özlem büyük. Vatan özlenmez mi? Çocuklarım da çok sevindi. Akrabalarımızı göreceğiz, anılarımızı yad edeceğiz. İnsanın vatanı gibisi var mı” dedi.

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