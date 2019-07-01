215 nüfuslu köye pizzacı açtı! Siparişlere yetişemiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri215 nüfuslu köye pizzacı açtı! Siparişlere yetişemiyor
GeriAvrupa 215 nüfuslu köye pizzacı açtı! Siparişlere yetişemiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
01.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

215 nüfuslu köye pizzacı açtı! Siparişlere yetişemiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
215 nüfuslu köye pizzacı açtı! Siparişlere yetişemiyor

İsveç’de 50 yıl yaşadıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki Mustafa Aydın, memleketi Çorum’un Kargı ilçesine bağlı 215 nüfuslu Çetmi Köyü’ne dönerek pizzacı açtı. Çevre illerden ve komşu köylerden de müşterilerin akın ettiği Pizzacı Musti, siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

22 yaşındayken çalışmak için İsveç’e giden Mustafa Aydın, önce tekstil işinde daha sonra da pizza ustası olarak 50 yıl çalıştıktan sonra emekli olup Çorum’daki köyüne döndü. 215 nüfusu bulunan Çetmi köyüne pizzacı dükkanı açan Aydın, çevre illerden ve komşu köylerden gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı.

215 nüfuslu köye pizzacı açtı Siparişlere yetişemiyor

BAHARAT İSVEÇ’TEN PEYNİR İTALYA’DAN
İsveç’te yaşarken her yıl köyüne tatile geldiğinde pizzacı olarak düşündüğü şuandaki mekanı yavaş yavaş yapmaya başlayan Aydın, restoranı açtıktan sonra gördüğü ilginin kendisini de şaşırttığını söyledi. Aydın, “Çok büyük rağbet gördü. Herkes memnun oldu. Pizzayı İsveç usulü yapıyorum. Baharatlarımız İsveç’ten, peynirler İtalya’dan geliyor. Bu yüzdende çok tutuldu. İsveç’de yaptığım usulün aynısını köyümde yapıyorum. Müşterilerimiz akın akın geliyor. Şu anda en çok müşterimiz Kargı ve Boyabat’tan geliyor. Ramazan bayramında talebe yetişemedik. Daha da yoğunlaşırsak talebe nasıl yetişeceğimizin planlarını yapıyoruz’’ diye konuştu.

215 nüfuslu köye pizzacı açtı Siparişlere yetişemiyor


Pizza yemeye gelen bazı müşteriler de, Pizzacı Musti’yi görüp merak ettiklerini belirterek, pizzanın güzel ve lezzetli olduğunu söyledi.

215 nüfuslu köye pizzacı açtı Siparişlere yetişemiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
215 nüfuslu köye pizzacı açtı! Siparişlere yetişemiyor
Emeklilere müjde: Kim ne kadar maaş alacak?
Hollanda’da bisikletçilere cep telefonu yasaklandı
Almanya’da ‘altın çağ’ sona mı eriyor?