‘2020’ye hızlı bir giriş yaptık’

BÜYÜKELÇİ Ali Kemal Aydın, Berlin’de görev yapan Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2020’ye Türk-Alman ilişkileri bakımından hızlı bir giriş yapıldığını belirten Büyükelçi Aydın, şunları söyledi: “19 Ocak’ta Cumhurbaşkanımız Libya Konferansı dolayısıyla Berlin’i ziyaret etti. Geçtiğimiz cuma günü Şansölye İstanbul’u ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanımızla baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. 2019 yılında Türkiye’den Almanya’ya bakan düzeyinde 9, bakan yardımcısı düzeyinde 12 ziyaret gerçekleştirildi. İlişkilerin normalleştirilmesi süreci geçtiğimiz yıl da devam etti. Ancak arzu edilen seviyeye çıkarılması için her iki tarafın önümüzdeki dönemde daha fazla çaba göstermesi, ortak alanlara yoğunlaşmaları önemli. Bunun için de ön koşul konulması ya da yaptırım veya kısıtlama gibi tedbirlerden kaçınılması gerekir. Biz diplomasi ve yapıcı diyalogdan yanayız.”

‘ALMAN YATIRIMLARI ARTTI’

“Ekonomik alanda ilişkiler daha yoğun oldu. Almanya, Türkiye’nin en büyük ticari ortağı konumunu koruyor. Ticaret hacmi bir önceki yılla aynı düzeyde kaldı ancak Türkiye’deki Alman yatırımlarında artış kaydedildi. 2018’de 298 milyon dolar olan Alman yatırımları, 2019 yılı ekim ayı sonuna kadar 328 milyon dolara ulaştı. Turizmde de 2018 yılına kıyasla yüzde 15’ler üzerinde bir artış yaşandı. Geçen yıl 5 milyonun üzerinde Alman ülkemizi ziyaret etti. 2018’de bu rakam 4 milyon kadardı.”





‘FETÖ’YE BAKIŞ DEĞİŞMEDİ’

Almanya’dan güvenlik alanında bazı adımlar atılmasını bekliyoruz. PKK konusunda Almanya’nın son dönemde attığı somut adımlar tarafımızdan memnuniyetle karşılanmaktadır. Ancak bunları yeterli bulmuyoruz. PKK hâlâ Almanya’da para toplama, örgüte adam kazandırma, tehdit, şantaj ve propaganda faaliyetlerini sürdürüyor. ‘FETÖ’ konusunda maalesef Almanya’nın tutumunda bir değişiklik göremedik. Almanya hâlâ FETÖ’yü bir terör örgütü olarak görmüyor. Bunun ötesinde çok sayıda FETÖ mensubunun Almanya’da iltica başvurusunda bulunduklarını ve önemli bir kısmının da başvurularının kabul edildiğini biliyoruz. FETÖ kapsamında Almanya’dan 60 kişinin iadesi sürecinde de herhangi bir olumlu gelişme olmadı. Almanya’da Türk toplumunun ezici çoğunluğu FETÖ’ye mesafe koydu, ancak Almanya’nın FETÖ’nün güvenli bir limanı haline gelmesini ve lider kadrosunun önemli bir bölümünün Almanya’da bulunması çok yanlış.”

ALMANYA’DA TÜRK OKULLARI

2019’da Almanya’daki Türk toplumunu etkileyen gelişmeleri ‘aşırı sağın yükselişi, yabancı düşmanı saldırılar, camilere yönelik artan tehditler, bazı eyaletlerde Türkçe ve Türk kültürü derslerinin engellenmesine yönelik girişimler’ olarak sıralayan Büyükelçi Aydın, 2019’da Türk iş yerleri ve camilere karşı 86 saldırı kaydedildiğini, ancak gerçek rakamların bunun daha da üzerinde olduğunu söyledi. Almanya’yla yürütülen eğitim işbirliği anlaşmasına da değinen Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Türkiye’de yıllardır faaliyet gösteren üç okuluna karşılık Türkiye’nin de Almanya’da Türk okulları açmak amacıyla bir yılı aşkın süredir görüşmeler yapıldığını belirtti. Bunun Alman basınına yansıtılarak olumsuz hava estirilmesini eleştiren Büyükelçi Aydın, “Buna rağmen biz anlaşmanın önümüzdeki aylarda neticelendirileceğine inanıyoruz” dedi.





‘SAARLAND TAMAMEN KALDIRDI’

Almanya’da Türk çocuklarının Türkçe ve Türk kültürü derslerine engeller çıkarıldığına işaret eden Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Saarland Eyaleti’nin bu dersleri tamamen kaldırdığına dikkati çekti. Son olarak Berlin’de Tempelhof Schönefeld Belediyesi’nin bu dersler için sınıf tahsis etmeyeceğini bildirdiğini söyleyen Aydın, şu bilgileri verdi: “Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkçe dersler için Almanya genelinde görevlendirdiği öğretmen sayısı 507. Alman makamlarının görevlendirdiği öğretmen sayısı 832. Toplam bin 339 öğretmen Türkçe ders veriyor. Türkçe ders alan öğrenci sayısı ise 84 bin 360. 2018-2019 öğrenim yılında Almanya’da ilk, orta ve liselerde okuyan Türk vatandaşı öğrenci sayısı 131 bin 582. Türkiye kökenli öğrenci sayısı 600 bin civarında. Üniversiteye giden öğrenci sayımız 40 bin. 3.5 milyon Türk toplumuyla kıyaslandığında bu sayı yüksek değil.”