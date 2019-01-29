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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: Getty Images
29.01.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

2 soyguncu yakalandı, biri hâlâ kayıp!

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2 soyguncu yakalandı, biri hâlâ kayıp!

Berlin Emniyeti, geçen yıl para nakil aracı soygununa karışan iki kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde Kreuzberg, Steglitz ve Tempelhof’da baskın düzenlendi. İki soyguncu saklandıkları evlerinde yakalandı.

YÜZLERİ maskeli beş soyguncu, 19 Ekim 2018’de Almanya’nın başkenti Berlin’de para nakil aracını soymuştu. Alexander Meydanı’nda sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, soyguncular, ellerindeki kalaşnikof silahlarla nakil aracının şoförünü ve korumayı tehdit ederek araçtaki kasayı alıp kaçmıştı. Berlin polisi, yüzleri maskeli soyguncuların olayda kullandıkları otomobiller üzerinden kimliklerini tespit etti. DNA incelemesi sonucu yaşları 38 ve 32 olan soyguncular aralık ayında yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK
Berlin polisi bu sabah ise yeni bir baskın düzenledi. 180 polisin katıldığı ve Kreuzberg, Steglitz ile Tempelhof semtlerinde şafak sökmeden yapılan baskınlarda iki soyguncu daha saklandıkları evlerinde yakalandı. Baskını Twitter’dan duyuran Berlin polisi, “Hâlâ devam eden aramalara yaklaşık 180 meslektaşımız katılıyor. İki şüpheli evlerinde bulundu” mesajını paylaştı. Yakalanan iki kişinin Berlin’de yaşayan ve sık sık adını soygun ve benzeri kriminal olaylarla duyuran Arap ailesine mensup oldukları öğrenildi. Para nakil aracını soyanlardan beşinci kişi ise hâlâ aranıyor.

 

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