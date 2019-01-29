2 soyguncu yakalandı, biri hâlâ kayıp!
Berlin Emniyeti, geçen yıl para nakil aracı soygununa karışan iki kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde Kreuzberg, Steglitz ve Tempelhof’da baskın düzenlendi. İki soyguncu saklandıkları evlerinde yakalandı.
YÜZLERİ maskeli beş soyguncu, 19 Ekim 2018’de Almanya’nın başkenti Berlin’de para nakil aracını soymuştu. Alexander Meydanı’nda sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, soyguncular, ellerindeki kalaşnikof silahlarla nakil aracının şoförünü ve korumayı tehdit ederek araçtaki kasayı alıp kaçmıştı. Berlin polisi, yüzleri maskeli soyguncuların olayda kullandıkları otomobiller üzerinden kimliklerini tespit etti. DNA incelemesi sonucu yaşları 38 ve 32 olan soyguncular aralık ayında yakalandı.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Berlin polisi bu sabah ise yeni bir baskın düzenledi. 180 polisin katıldığı ve Kreuzberg, Steglitz ile Tempelhof semtlerinde şafak sökmeden yapılan baskınlarda iki soyguncu daha saklandıkları evlerinde yakalandı. Baskını Twitter’dan duyuran Berlin polisi, “Hâlâ devam eden aramalara yaklaşık 180 meslektaşımız katılıyor. İki şüpheli evlerinde bulundu” mesajını paylaştı. Yakalanan iki kişinin Berlin’de yaşayan ve sık sık adını soygun ve benzeri kriminal olaylarla duyuran Arap ailesine mensup oldukları öğrenildi. Para nakil aracını soyanlardan beşinci kişi ise hâlâ aranıyor.
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