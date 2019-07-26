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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: dpa
26.07.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

2 milyar dolarlık cezaya büyük indirim!

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2 milyar dolarlık cezaya büyük indirim!

Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, jürinin Roundup ilacının kansere neden olduğu iddiasıyla Alman kimya devi Bayer’e 2 milyar 55 milyon dolarlık tazminat ve para cezasını, aşırı ve anayasaya aykırı bularak 87.7 milyon dolara düşürdü.

ABD’DE bir mahkeme, Alman kimya ve ilaç şirketi Bayer’in, Monsanto firmasının ürettiği glifosat içeren zirai ilaç Roundup nedeniyle kanser olduğunu belirten bir çifte 2 milyar 55 milyon dolarlık tazminat ve ceza ödemesini öngören jüri heyeti kararını 87.7 milyon dolara düşürdü. Kaliforniya Yüksek Mahkemesi hakimlerinden Winifred Smith, daha önce jürinin Kaliforniyalı çift Alva ve Alberta Pilliod’a ödenmesi için aldığı 2 milyar 55 milyon dolarlık tazminat ve para cezası kararını ‘aşırı’ ve ‘anayasaya aykırı’ bularak 87.7 milyon dolara düşürdü.

YARGILANMA YENİLENEBİLİR
Smith, 55 milyon dolar olan jürinin tazminat öngörüsünü 17 milyon dolara ve 2 milyar dolar olan para cezası öngörüsünü de 69 milyon dolara düşürdü. Mahkeme, Alman şirketi Bayer’in cezanın, söz konusu ilacı araştırmaların ve yetkililerin güvenli bulduğu nedeniyle tam olarak kaldırılma talebini reddetti. Davacılar, verilen tazminatı resmen kabul etmek zorunda, eğer taraflar anlaşamazsa yargılanmanın yenilenmesi gerekebilecek.

13 BİN 400 DAVADAN BİRİ
Kaliforniyalı çift Alva ve Alberta Pilliod’ın davası, ABD’de Roundup ilacına karşı açılan 13 bin 400 davadan biri olmasıyla da dikkati çekiyor. Davacılar, Roundup ilacının sağlık ve çevresel riskler oluşturduğunu savunurken, Bayer’in bu davaların üçünde tazminat ödemesi öngörülmesi dikkati çekmişti. Davacılar, Monsanto’nun glifosat’ın kanserojen olduğu bilgisini gizlemek için kasten bilimi, yetkilileri ve medyayı manipüle ettiğini iddia ediyor.

HİSSE SENETLERİ DEĞER KAYBETMİŞ
ABD’li tarım şirketi Monsanto şirketinini geçen yıl 63 milyar dolara satın alan Bayer AG, Monsanto’nun yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddialarını kabul etmeyerek davalara itiraz ediyor. Bu davalar yüzünden Bayer’in hisse senetleri değer kaybetmiş, şirketin piyasa değeri erimişti. Bayer AG, geçen yılın sonunda, yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurmuştu.

 

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