18 Türk kadın sanatçının eserleri Berlin’i sergide buluşturdu
18 Türk kadın sanatçının eserlerinden oluşan ‘Doğası Kendine Ait’ adlı serbest temalı karma resim sergisi, Berlin Büyükelçiliği binasında açıldı. Sergi, Türkiye ve Almanya dışındaki ülkelerde de sanatseverlerle buluşacak.
NİŞART Sanat Galerisi’nin ‘Doğası Kendisine Ait’ adlı serbest temalı karma resim sergisi Berlin’de sanatseverlerle buluştu. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın’ın katkılarıyla Berlin Büyükelçiliği binasında açılan sergide, 18 Türk kadın sanatçının tabloları sergileniyor.
Aralarında Almanya’nın eski Ankara Büyükelçileri Eckart Cuntz ve Wolf Ruthart Born’un da bulunduğu çok sayıda Berlinli sanatsever, serginin açılışına katıldı. Berlin Büyükelçisi Aydın yaptığı açılış konuşmasında sanatın önemine vurgu yaparken, kültürel faaliyetlerin Türk Alman ilişkilerine önemli katkı yaptığını söyledi.
SANAT NEREYE BİZ ORAYA
Serginin Türkiye ve Almanya dışında başka ülkelerde de sanatseverlerle buluşacağını belirten küratör Gül Argüner “Sanat bizi nereye çağırırsa oraya gideriz” dedi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada da sanatseverlerin grup olarak sergiyi ziyaret edebilecekleri, sergiyi gezmek isteyenlerin mail yoluyla büyükelçiliğe başvurmaları gerektiği duyuruldu.
Hafta içi mesai saatleri arasında en az 10 kişilik gruplar halinde sergi ziyaret edilebilecek. Sergide sanatçılar Aynur Arıkan, Emine Ertürk, Funda Tarakçıoğlu, Nihal Arık, Cansu Çelikkol, Gül Duryamaz Güdücü, Vahide Karakaya, Yurdanur Erkılıç, Çiler Coşkun, Faika Sakkaoğlu, Yeşer Yılmaz Meriç, Müge Uğurlu Çerkes, Tuba Gültekin, Fulya Halilcikoğlu, Sinem Demirci, Beyza Salcı, Ömür Eke ve Tülin Gizen’in eserleri yer alıyor.
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