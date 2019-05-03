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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
03.05.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

18 Türk kadın sanatçının eserleri Berlin’i sergide buluşturdu

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18 Türk kadın sanatçının eserleri Berlin’i sergide buluşturdu

18 Türk kadın sanatçının eserlerinden oluşan ‘Doğası Kendine Ait’ adlı serbest temalı karma resim sergisi, Berlin Büyükelçiliği binasında açıldı. Sergi, Türkiye ve Almanya dışındaki ülkelerde de sanatseverlerle buluşacak.

NİŞART Sanat Galerisi’nin ‘Doğası Kendisine Ait’ adlı serbest temalı karma resim sergisi Berlin’de sanatseverlerle buluştu. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın’ın katkılarıyla Berlin Büyükelçiliği binasında açılan sergide, 18 Türk kadın sanatçının tabloları sergileniyor.
Aralarında Almanya’nın eski Ankara Büyükelçileri Eckart Cuntz ve Wolf Ruthart Born’un da bulunduğu çok sayıda Berlinli sanatsever, serginin açılışına katıldı. Berlin Büyükelçisi Aydın yaptığı açılış konuşmasında sanatın önemine vurgu yaparken, kültürel faaliyetlerin Türk Alman ilişkilerine önemli katkı yaptığını söyledi.

18 Türk kadın sanatçının eserleri Berlin’i sergide buluşturdu

SANAT NEREYE BİZ ORAYA
Serginin Türkiye ve Almanya dışında başka ülkelerde de sanatseverlerle buluşacağını belirten küratör Gül Argüner “Sanat bizi nereye çağırırsa oraya gideriz” dedi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada da sanatseverlerin grup olarak sergiyi ziyaret edebilecekleri, sergiyi gezmek isteyenlerin mail yoluyla büyükelçiliğe başvurmaları gerektiği duyuruldu.
Hafta içi mesai saatleri arasında en az 10 kişilik gruplar halinde sergi ziyaret edilebilecek. Sergide sanatçılar Aynur Arıkan, Emine Ertürk, Funda Tarakçıoğlu, Nihal Arık, Cansu Çelikkol, Gül Duryamaz Güdücü, Vahide Karakaya, Yurdanur Erkılıç, Çiler Coşkun, Faika Sakkaoğlu, Yeşer Yılmaz Meriç, Müge Uğurlu Çerkes, Tuba Gültekin, Fulya Halilcikoğlu, Sinem Demirci, Beyza Salcı, Ömür Eke ve Tülin Gizen’in eserleri yer alıyor.

18 Türk kadın sanatçının eserleri Berlin’i sergide buluşturdu

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