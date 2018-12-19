16 yaşındaki Türk kızını okul bahçesinde vurdu
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 16 yaşındaki Türkiye kökenli genç kız henüz bilinmeyen nedenle okulun bahçesinde 31 yaşındaki bir adam tarafından vuruldu. Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
POLİS tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ailenin tanıdığı bir kişi olduğu belirtildi. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb ise yaptığı açıklamada, genç kızın ailesi ve okul arkadaşlarına üzüntülerini ifade etti. Olayın ardından öğrencilere özel yardım verildiği belirtildi.
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