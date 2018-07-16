15 Temmuz, ikinci milattır
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya’nın Frankfurt kentinde Goethe Meydanı’nda 15 Temmuz anma mitingi düzenledi.
FRANKFURT Başkonsolosu Burak Karartı’nın katıldığı törende UID Genel Sekreteri Taner Cansız, 15 Temmuz’u ‘Türk milletinin istiklale kavuşmasının ikinci miladı’ olarak niteledi. Cansız, Türk milletini ikinci bir İstiklal Marşı yazdıracak günlerde olmaması dileğinde de bulundu.
UID Hessen Eyaleti yöneticisi Bilal Açıkgöz ise uluslararası kamuoyuna Türkiye ile daha güçlü bir dayanışma çağrısı yaptı. Son iki yılda Türkiye tarihi dönüşümlere uğradığını belirten Açıkgöz, “Türkiye demokrasisin büyük dönüşümünün bu anlarında, barış ve özgürlüklere saygılı tüm uluslararası kuruluşların Türk halkının demokrasiyi ve demokratik sistemi savunma kararlılığını takdir etmesini bekliyoruz. Güçlü bir demokrasiye sahip güçlü bir Türkiye, Avrupa projesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir” diye konuştu.
Sık sık marşlar, tekbir sesleri ve ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı yükselen mitingde gökyüzüne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bağlı olduğu balonlar bırakıldı.
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