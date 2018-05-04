15 bin genç AB fonuyla Avrupa’yı bedava gezecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
04.05.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

15 bin genç AB fonuyla Avrupa’yı bedava gezecek

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15 bin genç AB fonuyla Avrupa’yı bedava gezecek

AB’nin yeni projesi ‘DiscoverEU’ kapsamında 18 yaşındaki 15 bin Avrupalı gence bu yaz Avrupa’da ücretsiz seyahat etme fırsatı tanınıyor.

AVRUPA Birliği’nin (AB) Perşembe günü tanıttığı ‘DiscoverEU’ yani ‘AB’yi keşfet’ programı kapsamında 18 yaşında olan toplam 15 bin Avrupalı genç, bu yaz AB içerisinde hiçbir ücret ödemeden gezecek. 
Jüri tarafından seçilen 15 bin kişiye 28 üye ülkede bir aya kadar tren, otobüs, gemi ve bazı uçakları ücretsiz kullanma fırsatı tanınacak. Katılımcı gençler Avrupa içerisinde dört ülkeye kadar ziyarette bulunabilecek.

15 bin genç AB fonuyla Avrupa’yı bedava gezecek

Gelecek ay iki hafta süre boyunca Avrupa Gençlik Portalı üzerinden kabul edilecek başvurular, bir jüri tarafından değerlendirilmeye alınacak. İlk etapta 15 bin kişinin seçilmesinin ardından, elde kalan bütçeye ve ilk katılımcıların değerlendirmelerine göre ikinci bir başvuru sürecinin açılması planlanıyor.
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu programın gençlere ‘kıtanın zengin kültürel mirasını keşfetme, diğer insanlarla iletişime geçme, diğer kültürlerden bir şeyler öğrenme ve Avrupa’yı birleştiren şeyin ne olduğunu keşfetme’ fırsatı tanıyacağı belirtildi.
Avrupa Parlamentosu tarafından önerilen projenin 12 milyon euroluk bir bütçesi bulunuyor. Söz konusu programın AB’nin tanıtım ve teşvik sürecine katkı sağlaması amaçlanıyor.

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