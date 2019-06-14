13 yaşındaki kayıp Eniscan’dan iyi haber: Bu sabah eve döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri13 yaşındaki kayıp Eniscan’dan iyi haber: Bu sabah eve döndü
GeriAvrupa 13 yaşındaki kayıp Eniscan’dan iyi haber: Bu sabah eve döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
14.06.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

13 yaşındaki kayıp Eniscan’dan iyi haber: Bu sabah eve döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
13 yaşındaki kayıp Eniscan’dan iyi haber: Bu sabah eve döndü

Londra’da pazartesi sabahı okula gidiyorum diye evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Eniscan Doğangün, evine döndü. Mutlu haberi annesi sosyal medya hesabından duyurdu.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da pazartesi günü sabah 07.15’de okula gidiyorum diyerek okul üniforması ve çantasıyla evden ayrılan Eniscan Doğangün’den haber alınamıyordu. Londra’nın güneyindeki Bromley bölgesinde yaşayan iki çocuk annesi Hakime Enrüz Doğangün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun bu sabah eve döndüğünü açıkladı.

13 yaşındaki kayıp Eniscan’dan iyi haber: Bu sabah eve döndü

NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZDIR
Annenin paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: “Oğlumuz Eniscan Doğangün evine bu sabah sağ salim döndü. Arkadaşlarım, ailem, tüm Londra, İngiltere, Kıbrıs, Türkiye, tüm radyo ve televizyon kurumları, size nasıl minnettarım anlatmaya kelimeler yetmez. Bana verdiğiniz o yüce destekler için ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah hepinizden razı olsun!!!” ifadeleri yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
13 yaşındaki kayıp Eniscan’dan iyi haber: Bu sabah eve döndü
Arkadaşlarından ilham alıp görme engelliler için akıllı asistan yaptılar
148 ülkeden her ay 10 bin kişi, göz için Türkiye’ye gidiyor
Kapıkule’den çıkan araçta yakalanmıştı: Bulgaristan 63 tarihi eseri iade etti