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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
12.06.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

13 yaşındaki Anıl asılı bulundu, polis ‘oyun kazası’ dedi

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13 yaşındaki Anıl asılı bulundu, polis ‘oyun kazası’ dedi

13 yaşındaki Anıl Tekçe, Almanya’nın Schmelz kentinde arkadaşlarıyla futbol oynamaya gittiği spor salonunda asılı halde bulundu. Ailesi ve çocuk intiharları konusunda uzman olan Dr. Christian Lüdke olayın intihar olamayacağını söylerken polis “Oyun sırasında oluşan bir kaza” açıklamasını yaptı.

ALMANYA’nın Saarbrücken Eyaleti sınırları içinde kalan Schmelz’deki okulun spor salonuna futbol oynamaya giden 13 yaşındaki Anıl Tekçe, asılı halde bulundu. Tesadüfen bulunan küçük çocuğun yardımına önce çevredekiler koştu. İpten aldıkları Anıl’a ilk müdahaleyi de yine yardımına koşanlar yaptı. Daha sonra gelen doktorların müdahalesiyle küçük çocuk hayata döndürüldü. Yoğun bakımdaki küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

13 yaşındaki Anıl asılı bulundu, polis ‘oyun kazası’ dedi

AİLE İNTİHARA İNANMIYOR
Önce Anıl’ın intihar etmek istediği ileri sürüldü. Ancak aile ve çocuk intiharları uzmanları intihar olamayacağını söyledi. Soruşturma sonucunu açıklayan polis, Anıl’ın intihar etmediğini, oyun oynadığı sırada kaza meydana geldiğini duyurdu. Polis Sözcüsü Georg Himbert “Soruşturma sonucuna göre oyun oynarken bir kaza meydana geliyor. Çocuk çatıya tırmanırken kendisini boğuyor” dedi.

13 yaşındaki Anıl asılı bulundu, polis ‘oyun kazası’ dedi


Anıl’ın amcası Orhan Tekçe, “Biz gittiğimizde ambulans ve helikopter oradaydı. Orada acı gerçeği öğrendik. Anıl mutlu ve sağlıklı bir çocuktu. O kendisini düğümlü bir iple asmaz. Hayatında böyle bir düğüm bile atmamıştır. Umudumuz iyileşmesi. Ama doktorlar çok umutlu konuşmuyor” dedi.

 

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