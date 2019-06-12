13 yaşındaki Anıl asılı bulundu, polis ‘oyun kazası’ dedi
13 yaşındaki Anıl Tekçe, Almanya’nın Schmelz kentinde arkadaşlarıyla futbol oynamaya gittiği spor salonunda asılı halde bulundu. Ailesi ve çocuk intiharları konusunda uzman olan Dr. Christian Lüdke olayın intihar olamayacağını söylerken polis “Oyun sırasında oluşan bir kaza” açıklamasını yaptı.
ALMANYA’nın Saarbrücken Eyaleti sınırları içinde kalan Schmelz’deki okulun spor salonuna futbol oynamaya giden 13 yaşındaki Anıl Tekçe, asılı halde bulundu. Tesadüfen bulunan küçük çocuğun yardımına önce çevredekiler koştu. İpten aldıkları Anıl’a ilk müdahaleyi de yine yardımına koşanlar yaptı. Daha sonra gelen doktorların müdahalesiyle küçük çocuk hayata döndürüldü. Yoğun bakımdaki küçük çocuğun tedavisi sürüyor.
AİLE İNTİHARA İNANMIYOR
Önce Anıl’ın intihar etmek istediği ileri sürüldü. Ancak aile ve çocuk intiharları uzmanları intihar olamayacağını söyledi. Soruşturma sonucunu açıklayan polis, Anıl’ın intihar etmediğini, oyun oynadığı sırada kaza meydana geldiğini duyurdu. Polis Sözcüsü Georg Himbert “Soruşturma sonucuna göre oyun oynarken bir kaza meydana geliyor. Çocuk çatıya tırmanırken kendisini boğuyor” dedi.
Anıl’ın amcası Orhan Tekçe, “Biz gittiğimizde ambulans ve helikopter oradaydı. Orada acı gerçeği öğrendik. Anıl mutlu ve sağlıklı bir çocuktu. O kendisini düğümlü bir iple asmaz. Hayatında böyle bir düğüm bile atmamıştır. Umudumuz iyileşmesi. Ama doktorlar çok umutlu konuşmuyor” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle