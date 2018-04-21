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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
21.04.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

11 ülkeden 250 sporcu yarışacak

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11 ülkeden 250 sporcu yarışacak

Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi’de 11 ülkeden 250 sporcu yarışacak.

TÜRKİYE’nin Berlin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen rallinin sembolik açılış törenine katılan Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Türk takımına ait araca büyükelçilik logosu yapıştırarak kısa bir tur attı. Aydın, “Bu ralliyi düzenleyen Türk ve Alman dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerinin organizasyon boyunca güvenli ve huzurlu yarışmalarını diliyoruz. İnşallah, güzel anılarla tekrar Almanya’ya dönmeleri temenni ediyoruz” dedi.

11 ülkeden 250 sporcu yarışacak

RALLİ 25 GÜN SÜRECEK
KKTC’nin gelecek yıl parkura dahil edilmesini isteyen Aydın, “Avrupa’nın en bilinen otomobil rallisi, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. 25 gün sürecek 24 etaplı rallinin en renkli ve heyecanlı bölümü Türkiye’de. KKTC’nin de gelecek yılki yarışlara katılması, daha da güzel olur” diye konuştu.
Büyükelçi Aydın, yarışın Türkiye etabına katılacak sporculara, Anadolu kültürünün belirgin özelliklerinden hoşgörü ve misafirperverliğin en üst düzeyde gösterileceğinden emin olduğunu ifade etti.

11 ülkeden 250 sporcu yarışacak

Aydın, Kültür Bakanlığının 2018’i ‘Troya yılı’ ilan ettiğini hatırlatarak rallicilerin Çanakkale’de de iki gün kalacaklarını belirtti.
Ali Kemal Aydın, bu yılki rallinin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle yerel yönetimlerin ve halkın katılımıyla iftar daveti verilmesinin de ön görüldüğünü kaydetti.

11 ülkeden 250 sporcu yarışacak

5MAYIS’TA SALZBURG’TAN BAŞLAYACAK
Ralli organizasyonu yetkilisi Nadir Serin ise rallinin AB Bakanlığı ve Berlin Büyükelçiliğinin desteğiyle organize edildiğini, yarışların 11 ülkeden 120 araç ve 250 sporcunun katılımıyla 5 Mayıs’ta Strazburg’dan başlayacağını söyledi.
Organizasyonun turizm sezonu başlamadan önce Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Serin, rallinin önceki isminin Allgaeu Orient olduğunu ancak bu yıl Avrupa Orient olarak değiştirdiklerini bildirdi.
Rallinin etapları, Fransa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, İsrail, Filistin ve Ürdün’de düzenlenecek.

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