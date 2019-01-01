10 yaşındaki çocukla babası öldü! Anne ve kardeşleri ağır yaralı
Almanya’nın Baden Württemberg Eyaletinde yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen kazada, biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
AICHTAL beldesi yakınlarındaki kara yolunda meydana gelen kazaya, sisin yol açtığı ve kazaya altı otomobilin karıştığı belirtildi. 10 yaşındaki bir çocuk ve 39 yaşındaki babası kazada yaşamını yitirdi. 6’sı ağır, 19 kişi yaralandı. Polis, yaralılar arasında bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Yaralılar arasında ölen küçük çocuğun annesi ve kardeşleri de bulunuyor.
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