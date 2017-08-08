AVM'de akılalmaz olay: Akvaryumdaki vatoz soktu, hayatı karardı

İstanbul’da alışveriş merkezlerinde bulunan dev balık akvaryumlarında akvarist olarak çalışarak geçimini sağlayan 30 yaşındaki Şener Avşar Ocak ayında yeni açılan bir AVM’nin havuz bölümünde işe başladı. Her sabah AVM açılmadan önce temizlik için akvaryuma dalış yapan Avşar, 4 Haziran’da akvaryumda temizlik yaparken Vatoz balığı tarafından sağ bacağından sokuldu. Olay sonrasında Avşar zehrin vücuda yayılmaması için Vatoz balığının soktuğu bölgeye sıcak su döktükten sonra hastaneye gitti. Hastanede antibiyotik tedavisi alan Avşar’ın sol bacağında uyuşukluk olması nedeniyle Vatoz balığının soktuğu bölgede bulunan doku ameliyatla alındı. Ancak balığın soktuğu bölgede oluşan yara bir türlü iyileşmedi.

BİR AY SONRA İŞTEN ÇIKARILDI

Olay sonrasında Avşar’ın bacağında sık sık uyuşma olduğu için Avşar yaklaşık 25 gün sonra işe başladı. Ancak AVM yönetimi Avşar’ın sözleşmesini 8 Haziran’da fesh edilince evli ve bir çocuk babası Avşar işsiz kaldı. Kazadan sonra birçok doktorda muayene olduğunu, ancak doktorların net bir teşhis koyamadığını söyleyen Avşar, “Daha önce 5 yıl boyunca akvaryumda çalıştım. Ancak en son çalıştığım akvaryumda iş güvenliği yoktu. Normal şartlarda biz dalış yaptığımızda bir gözlemcinin olması lazım. Ama bu çalıştığım yerde gözlemci yoktu. Olay günü sabah 7’de akvaryuma dalıp Vatoz balığını diğer balıklardan ayırmaya başladım. Tankta 4-5 Vatoz vardı. İş bitimine yakın arkamda bulunan bir Vatoz balığı sağ bacağımı soktu. Normal şartlarda bulunduğum tankta Vatozların iğnesinin kesilmiş olması lazımdı. Ancak beni sokan Vatoz’un iğnesi vardı. Olaydan sonra 25 gün işe gidemedim. İşe başladıktan 10 gün sonra işten çıkarıldım. O zamandan beri iş bulamıyorum. Yaram tam anlamıyla iyileşmediği için dalış yapamıyorum. Vatoz sokması Türkiye’de nadir görüldüğü için doktorlar teşhis koyamıyorlar. İyileşip iyileşmeyeceğimi bile bilmiyorum. Göz kafesimden sokulsaydım ölebilirdim” dedi.

VATOZ SOKMASI İŞ KAZASI

Bacağındaki yaradan dolayı tuzlu suya giremeyen Avşar, AVM hakkında taksirle yaralamadan suç duyurusunda bulundu. Avşar’ın Vatoz balığı tarafından sokulmasının iş kazası olduğunu söyleyen Avukat Salih Öz ise, “5510 Sayılı kanun gereğince işin ifası sırasında dışarıdan gelen etki sonucu kaza meydana geldiği için olay kazasına girmektedir. Devasa akvaryumlar Türkiye’de yeni ortaya çıkan bir sektör. Dolayısıyla bu konuda çok fazla iş tecrübesi olmadığı için akvaryumlarda sık sık kaza yaşınıyor. Akvaryumlar için milyonlarca lira harcanıp yurt dışından balıklar getiriliyor. Ancak akvaryumlarda iş güvenliği sağlanamıyor. Dolayısıyla ülkemizde akvaristler kötü şartlarda çalışıyor. Daha önce de yine bir akvaryumda su tahliyesi sırasında bir işçi hayatını kaybetmişti” dedi.