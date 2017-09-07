Ateş açan savcı oğlu ve kafe çalışanları serbest...

OLAYIN AYRINTILARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Tarafları ve tanıkların anlatımına göre olay şöyle gelişti. G.S.G,dün akşam kız arkadaşıyla Ataköy’de bulunan bir parkta oturduğu sırada, hemen yan kafede bulunan bir kişi ile aralarında ’dik bakma’ meselesi yüzünden tartışma başladı.

Tartışmaya kafe çalışanları da dahil oldu. G.S.G. kafe çalışanları tarafından darp edildi. Çalışanlar bu sırada sandalyelerle de vurdular. G.S.G kaldıkları lojmana gitti. G.S.G. 7. kattaki evin balkonundan parka doğru rastgele ateş etti.

Olayda 2 kişi saçma isabetiyle yaralandı. Olay yerine de polis ve savcı geldi. Savcı eşliğinde evde arama yapan polisler, kuru sıkı tabancaya ve dolu av fişeğine el koydu. G.S.G’nin kullandığı belirtilen pompalı tüfek evde bulunamadı.

Parkta yapılan incelemede de boş av fişeği bulundu. Şüpheli G.S.G. polisteki ifadesinde kuru sıkıyla ateş ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

4 KAFE ÇALIŞANI DA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli G.S.G. dün akşam emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetci Bakırköy Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan G.S.G.’yi darp ettiği belirtilen ve gözaltına alınan 4 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.