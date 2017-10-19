Atatürk'ün vasiyeti davasında yeni gelişme

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin iki oğlu, Atatürk’ün vasiyetnamesi gereği, annelerine ölene değin her yıl belli bir ücret ödenmesi isteğinin yerine getirilmediği iddiasıyla CHP ve İş Bankası’na dava açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Adatepe’nin oğlu Ali Kemal Doğançay’ın avukatı, İs Bankası’ndan, 1938 yılından itibaren Ülkü Adatepe’ye ödenen tutarların istenmesine karar verilmesini istedi. Bu talebin ardından söz alan İş Bankası avukatı ise, bankadan istenen kayıtların 1938 yılından itibaren gönderilmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, “Hiçbir kurum bu şekilde kayıt tutmaz. Yargılamanın uzamaması için bu ara karardan vazgeçilmesini isteriz” dedi. Taleplerin incelenmesine ve uygun görülenlerinin kabul edilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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