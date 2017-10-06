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    Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmen açığa alındı

    AA
    06.10.2017 - 20:19 | Son Güncelleme:

    Edirne'nin Keşan ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan öğretmen, açığa alındı.

    Alınan bilgiye göre, Keşan'da bir lisede öğretmenlik yapan N.S (37), sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakeret içeren paylaşımda bulunduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan N.S hakkında, Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.

    Öğretmen N.S yapılan incelemenin ardından açığa alındı.

    Paylaşıma tepki gösteren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle eğitim alarak öğretmen olmuş birine bu tür paylaşımları yakıştıramadığını belirtti.

    CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da Atatürk'e kimsenin hakaret etmeye hakkının olmadığını vurguladı.

    AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ise milli ve manevi değerlere kimsenin hakaret etmeye gücünün yetmeyeceğini belirtti.

    Etiketler: edirne , keşan , öğretmen , Atatürk
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