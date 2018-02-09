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    Atatürk ilk temeli ‘Katma’ Zaferiyle attı

    Uğur ERGAN / ANKARA
    09.02.2018 - 23:23 | Son Güncelleme:

    ZEYTİN Dalı harekâtının yürütüldüğü Afrin bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip. Bunun nedeni, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlere ve işbirlikçi Arap çetelere karşı son muharebesini kazandığı Katma’nın bu bölge içinde yer alması.

    Atatürk ilk temeli ‘Katma’ Zaferiyle attıBirçok tarihçi, Afrin’in kuzeydoğusunda, Fırat Kalkanı harekâtı ile terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmiş Azez’in tam batısında yer alan Katma’daki muharebenin kazanılmasıyla bugünkü Türkiye’nin temelinin oluşturulmaya başlandığı görüşünde. Bu zaferi kazanan Atatürk’ün, belirlediği hattın ilerisine geçilmesine izin vermeyerek İngiliz ve diğer emperyalist güçler ile işbirlikçilerinin Anadolu’nun içine sızmasını önlediği vurgulanıyor.

    Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın internet sitesinde ayrıntılı bir araştırma yapıldığında, “1. Dünya Savaşı sonunda Halep sokak muharebeleri ve Mustafa Kemal Paşa” başlığı altında Katma Meydan Muharebesi öne çıkıyor. Afrin sınırları içinde yer alan Katma’daki savaşın kazanılmasının önemi şöyle anlatılıyor:

    MİLLİ HUDUDUN TESPİTİ

    “(...) Mustafa Kemal Paşa, Halep’in kuzeyinde İngiliz Süvari Ordusu ve asi Arap kuvvetleriyle 26 Ekim 1918’de yaptığı 1. Dünya Savaşı’nın son muharebesi olan Katma Meydan Muharebesi’ni kazanarak düşman ordusunun 500 kilometrelik hızlı ilerlemesini durdurmuştu. Mustafa Kemal Paşa bu zaferden sonra şu emri verdiğini söyler: ‘Bir hat tespit ettim ve sınırladım. Kuvvetlerime emir ettim ki; düşman bu hattın ilerisine geçmeyecek’. Mustafa Kemal, Antakya’dan Halep’in kuzeyine geçen, takriben güneyde bugünkü hududumuza uyan bir hattı elde bulundurmuş ve yeni Türk Devleti’nin milli hududunu Türk askerinin süngüleriyle fiilen burada tespit etmiştir. Burada olan muharebe 1. Dünya Savaşı’ndaki İngilizlerle son savaşımız ve Kurtuluş Savaşı’nın da ilk muharebesi ve zaferi sayılabilir. Katma’daki karargâhında Mustafa Kemal Paşa, ilk emirlerini yayınlayarak sonradan vatanın savunması için kurulacak Müdafaa-i Hukuk teşkilatlarının ilk hücrelerini meydana getirecekti.”

    Atatürk ilk temeli ‘Katma’ Zaferiyle attı

    Etiketler: Afrin , Atatürk , gazetehaberleri , son dakika
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